Carmen Dan va demisiona de la Ministerul de Interne pentru a candida la alegerile europarlamentare (Surse)

Stiri pe aceeasi tema

- Romania TV anunta ca ministrul Carmen Dan ar urma sa demisioneze din functie pentru un post de europarlamentar. Potrivit sursei citate, Carmen Dan este unul dintre numele vehiculate pentru candidatura la alegerile europarlamentare, iar in cazul in care ar castiga un mandat aceasta ar urma sa demisioneze…

- Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene in Guvernul Ciolos, s-a clasat pe primul loc in alegerile interne din USR pentru desemnarea candidatilor la europarlamentare, a declarat pentru G4Media.ro deputatul Catalin Drula, membru al Biroului...

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale, iar lista candidatilor pentru alegerile europarlamentare de anul viitor va fi una destul de "consistenta" si va cuprinde si candidati din Transilvania, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, in Baia Mare,…

- Claudiu Saftoiu ii reproșeaza lui Ludovic Orban comandarea unui sondaj de opinie pentru stabilirea listei finale a liberalilor care vor reprezenta Romania la Bruxelles, in condițiile in care deja 47 de liberali s-au inscris, iar liderul PNL s-a antepronunțat in cazul primarilor Mircea Hava și Gheorghe…

- Alegerile europene se apropie, iar temerile tuturor se concentreaza asupra posibilitatii impunerii fortelor antieuropene si populiste. Insa, nu cumva pericolul real pentru constructia europeana se afla in alta parte? Nu cumva principala provocare pentru Bruxelles o reprezinta indiferenta votantilor…

- Ultimul sondaj Eurobarometru comandat de Parlamentul European arata ca la nivel european exista un grad de apreciere fata de apartenenta la Uniunea Europeana de 68%, comparativ cu 67% in aprilie 2018 (cei care cred ca tara lor a beneficiat de pe urma apartenentei la UE), acesta fiind la un nivel…

- La o intalnire cu jurnalisti din Romania, care a avut loc luni la Bruxelles, Guillot a facut o trecere in revista a alegerilor europarlamentare din 2004 pana in 2014 si a punctat ca cele de anul viitor sunt vazute ca unele de impact pentru intreaga Europa.Cei peste 100 de milioane de cetateni…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți ca 49 de liberali s-au inscris pe lista candidaturilor la alegerile europarlamentare, printre care Crin Antonescu, Vasile Blaga, Alina Gorghiu, Cristian Bușoi, dar și primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava.Citește și: Carmen Dan se DISTANȚEAZA…