- Cinci studenti ai Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București, specialitatea ,,jandarmi”, au incheiat stagiul de practica la Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți. Activitatea a avut succesul scontat, ținand cont de faptul ca toți au obținut calificativul maxim la finalul stagiului,…

- In 2018, Admiterea la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” se desfasoara in doua etape, cea eliminatorie si proba scrisa. La capitolul noutati, candidatii care au obtinut in liceu premii sau mentiuni la olimpiade scolare nationale sau internationale recunoscute de Ministerul Educatiei nu mai trebuie…

- Modificari importante la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Printr-o hotarare de guvern, semnata de premierul Viorica Dancila și de ministrul afacerilor interne Carmen Dan, agenții de poliție, maiștrii militari și subofițerii se pot inscrie la concursuri de admitere pentru cursuri fara frecvența.

- Timp de o luna de zile, cinci studenți ai Facultații de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul București iși desfașoara stagiul de practica in cadrul unitații de pompieri ”ISU A.D. Ghica” Teleorman. Indrumați de tutorii profesionali, studenții vor intra in contact…

- Turiști salvați din gondola la Sinaia! Din fericire a fost vorba doar de un exercițiu al jandarmilor montani pentru 50 de studenți de la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” care au ales sa urmeze o cariera in aceasta arma. Timp de o saptamana, tinerii din anul trei au ocazia sa participe la mai…

- Ieri a fost publicata, in Monitorul Oficial al Romaniei partea 1 numarul 154, Hotararea privind modificarea art. 20 din Guvernului Romaniei nr. 294 2007 privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Actul normativ cu numarul…

- Sase studenti ai Facultatii de Jandarmi din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti si-au inceput stagiul de practica luni, 12 februarie, la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Salaj.

- Doi studenți ai Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din București participa la un stagiu de practica in structurile operative ale Jandarmeriei Alba. Este vorba de Szabo Lorand-Csaba si Balu Petru Andrei, studenti ai renumitei institutii de invatamant in anul I, respectiv anul III, care vor face…

- Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018 a fost publicat pe site-ul institutiei, urmand ca aceasta sa se desfasoare in doua etape, in perioada 31 iulie – 24 august. O noutate este faptul ca cei care au obtinut in timpul…

- Persoanele care au obtinut in timpul liceului premii sau mentiuni la olimpiadele nationale si internationale nu mai trebuie sa sustina probele scrise, arata regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018. “Candidatii care,…

- O fotografie postata pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne a devenit virala, dupa ce internauții au observat o eroare in postarea care avea ca scop mediatizarea regulamentului privind admiterea la Academia de Politie din Bucuresti in sesiunile din 2018. Mai multi tineri in uniforme…

- Concursul de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018 se desfasoara in doua etape, in perioada 31 iulie – 24 august. Potrivit regulamentului de concurs, cei care au obtinut in liceu premii sau mentiuni la olimpiade scolare nationale sau internationale recunoscute de Ministerul Educatiei…

- Fotografia de mai sus a fost postata pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne pentru a mediatiza regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza” in anul 2018.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca nu a fost finalizat raportul privind modul in care a actionat Jandarmeria la protestul de duminica trecuta din Bucuresti, iar verificarile interne continua."Inca nu s-a finalizat raportul, dupa fiecare misiune facem o analiza a modului…

- Miercuri, 24 ianuarie 2018, calatorii prezenti la primele ore ale diminetii in Aeroportul International “Henri Coanda” Bucuresti au fost martorii unui flashmob sustinut de artistii Ansamblului “Ciocarlia”. Cei prezenti in terminalul aeroportului s-au prins in Hora Unirii alaturi de dansatorii Ansamblului…

- La 10 zile de cand Daniel Torje isi anunta decizia de a pleca de la conducerea Academiei de Politie, institutia are deja un nou rector. Ministrul de Interne a decis sa il imputerniceasca in aceasta functie – pentru o durata de 6 luni – pe comisarul-sef de Politie profesor universitar doctor Adrian Iacob,…

- Prin ordin al ministrului afacerilor interne, Carmen Dan, comisarul șef de poliție prof. univ. dr. Iacob Adrian a fost imputernicit in funcția de rector al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, pentru o perioada de șase luni.

- Maine, intre orele 10.30-12.30, Colegiul Național “Cuza Voda” Huși organizeaza, la Sala Mare a primariei, simpozionul “Centenar «Cuza Voda» – Arc peste timp”. Invitați sunt academician Constantin Toma, Aurica Ichim – de la Muzeul Unirii Iași, prof.univ. Mircea Ciubotaru și prof.univ.dr. Petru Ioan,…

- In cazul in care presedintele Klaus Iohannis va accepta propunerea PSD pentru prim-ministru, Viorica Dancila va trebui sa renunte la locul sau de europarlamentar, care va deveni astfel vacant. In acest caz, potrivit listei cu care PSD a candidat la alegerile pentru forul european, urmatorul candidat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca profesorii Bogdan Glavan si Cristian Paun vor deveni consilierii sai pe probleme economice si politici liberale. Cristian Paun este profesor la Academia de Studii din București, fiind absolvent la Colegiului Național…

- Daniel Costel Torje, rectorul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", este vizat de o ancheta a Corpului de control al Ministerului Afacerilor Interne, care desfasoara mai multe verificari la aceasta institutie de invatamant. 0 0 0 0 0 0

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD a lansat un nou atac dur la adresa fostului sau coleg, Liviu Dragnea. In contextul crizei create la nivelul Ministerului de Interne, ca urmare a cazului politistului acuzat de pedofilie, Victor Ponta declara: „Situatia de azi este cea mai rea posibila…

- Fostul premier Victor Ponta face apel la președintele PSD, Liviu Dragnea, sa ii solicite ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-și dea demisia. Ponta este de parere ca ministrul Carmen Dan s-a compromis iremediabil prin greșeli de management și de gramatica.Vezi și: Un medic nutriționist șocheaza:…

- ”Ce face Mihai Tudose e devastator. O valorizeaza pe Carmen Dan. In momentul de fața, criticii lui Carmen Dan ințeleg ca ministrul de Interne se lupta cu nenorocirile din Poliție, iar Mihai Tudose ii apara pe șefii din Poliție. Era de bun-simț ca Bogdan Despescu sa demisioneze. Nu este cum a spus…

- In acest sens pe pagina Grupului de Investigații Politice a fost postat un scurt colaj, care ii infațișeaza in fotografii, in ordine pe polițistul pedofil, șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu și pe premierul Mihai Tudose. Ei au fost descriși, dupa cum urmeaza: "Pedofilul, protectorul…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru Agerpres, Dumitru Coarna, presedintele…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit la Guvern cu 19 presedinti de Consilii Judetene, care, oficial, au venit la Bucuresti pentru a participa la ceremonia de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale. De partea cealalta, Liviu Dragnea s-a intalnit cu Calin Popescu Tariceanu, cu…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne a anunțat sambata ca in 2018 vor fi aproximativ 6.000 de noi angajari in sistem, adaugand faptul ca se doreste ca in cel mult 4 ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni: „In anul 2018 vom avea alaturi de noi, in marea familie a ministerului,…