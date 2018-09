Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a transmis, vineri, studentilor care au depus juramantul la Academia de Politie, ca imbraca aceasta uniforma intr-un moment in care MAI este ''tinta unor atacuri repetate'', ''care pot genera diminuarea increderii populatiei in aceasta institutie fundamentala a statului''. "Dragi studenti, dumneavoastra, mai mult decat alti colegi de-ai vostri, imbracati aceasta uniforma intr-un moment in care Ministerul Afacerilor Interne este tinta unor atacuri repetate, care pot genera diminuarea increderii populatiei in aceasta institutie…