Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ministrul de interne, Carmen Dan, au fost audiati in comisia pentru Libertati Civile a Parlamentului European. Cei doi si-au prezentat prioritatile pe timpul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, preciza in fata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, critica prestatia din Parlamentul European a ministrilor de Interne si Justitiei, Carmen Dan, respectiv Tudorel Toader, afirmand ca declaratiile acestora au facut de ras Romania. „Tudorel Toader si Carmen Dan au facut de ras Romania in Parlamentul European, avand o prestatie…

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, a adresat o alocuțiune de salut in cadrul sesiunii inaugurale a Reuniunii președinților Conferinței organelor parlamentare specializate in afaceri comunitare și europene (COSAC), care are loc la București in perioada 20-21 ianuarie 2019. Reuniunea…

- MAI va organiza in Romania, in cele șase luni ale președinției romane, 20 de evenimente informale. Dintre acestea, doua reuniuni vor fi la nivel ministerial, noua reuniuni la nivel de inalți funcționari, directori și șefi de agenții, și noua reuniuni la nivel de experți. „Primul eveniment…

- Romania preia de azi șefia Consiliului UE. Care sunt cele patru prioritați. De astazi, ne aflam oficial la carma Uniunii, ceremonia de deshidere a președinției Romaniei urmand a avea loc pe 10 ianuarie. Pe tot parcursul mandatului, Romaniei ii revine sarcina de a planifica si conduce reuniunile si de…

- Romania trebuie sa consolideze eforturile tuturor agentiilor de securitate pentru a raspunde eficace la un razboi hibrid desfasurat de Rusia in regiunea Marii Negre, sustine seful Directiei Operatii din Statul Major al Apararii, generalul de brigada Marian Botea. Acesta a sustinut pentru Balkan…

- Romania a obtinut un nou mandat pentru functia de director Operatiuni SELEC, prin Valentin-Paul Niculescu, seful Directiei Afaceri Europene, Schengen si Relatii Internationale din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, care a intrunit cele mai multe voturi pentru ocuparea functiei.…

- Programul asumat de MAI pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019 este prezentat la Bruxelles de ministrul afacerilor interne, Carmen Dan si are printre prioritati consolidarea securitatii interne a Uniunii, gestionarea frontierelor externe, migratia si combaterea radicalizarii on-line. Reuniunea Consiliul…