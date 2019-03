Stiri pe aceeasi tema

- ”In calitatea noastra de detinatori ai Presedintiei Rotative, depunem eforturi pentru ca Brexit sa nu afecteze negativ cei aproximativ trei milioane de cetateni ai Uniunii care sunt rezidenti in Marea Britanie si cei aproximativ un milion de cetateni britanici aflati in state membre UE. Pentru Romania…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE a ajuns marti la un acord provizoriu cu Parlamentul European referitor la masurile de atenuare a dificultatilor in conectivitatea aeriana pentru pasageri si transport de marfa dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, in cazul in care aceasta din urma va parasi…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE a ajuns la un acord provizoriu cu PE referitor la masurile de atenuare a dificultatilor in conectivitatea aeriana pentru pasageri si transport de marfa dintre UE si Marea Britanie, in cazul unui Brexit dur. Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor,…

- Spania a anuntat vineri pregatirea unui acord cu Marea Britanie care le permite cetatenilor fiecareia dintre cele doua tari care locuiesc in cealalta sa continue sa voteze in cadrul alegerilor locale, in ipoteza unui Brexit dur, informeaza AFP. "Acest acord va evita ca aceste drepturi sa dispara, atat…

- Olanda le va oferi britanicilor care locuiesc in aceasta tara un termen de 15 luni pentru a inainta o cerere pentru drept de rezidenta dupa Brexit, in cazul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara acord, a anuntat ministrul olandez al afacerilor externe, Stef Blok, informeaza marti…

- Guvernul irlandez va cere Uniunii Europene asistenta financiara de urgenta daca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste blocul comunitar in luna martie fara un acord de retragere, a declarat joi ministrul agriculturii irlandez Michael Creed, transmite dpa. Irlanda…

- Milioane de britanici relocați in Europa ar putea sa nu mai beneficieze de asistența medicala in cazul lipsei unui acord de Brexit. Cetațenii UE din Regatul Unit care fac dovada faptului ca au avut un domiciliu stabil in țara inainte de 29 martie vor fi in continuare eligibili pentru tratamentul NHS,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, s-a intalnit joi, la Bruxelles, in marja Consiliului JAI, cu omologii din Bulgaria, Marea Britanie si Germania, printre temele abordate numarandu-se drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit, siguranta cetatenilor europeni si fenomenul migratiei.…