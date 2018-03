Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca pensionarii din cadrul ministerului vor primii pensiile inainte de Paste, potrivit unei informari pe care a primit-o de la Casa Nationala de Pensii. Dan afirma ca exista probleme cu livrarea cupoanelor de pensie catre pensionarii MAI, avand in…

- "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi bancare vor primi pensia in data de 5 aprilie, iar ceilalti vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana", afirma Carmen…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, afirma ca pensionarii de la Interne isi vor primi drepturile cuvenite inainte de sarbatorile de Paste. "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au…

- Pensiile și salariile bugetarilor ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. ”Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Mesajul postat Facebook de catre Steluța Valentina Matea, polițist de frontiera în cadrul Garzii de Coasta, catre ministrul Carmen Dan a devenit viral. Lider sindical al Sindicatului Europol Garda de Coasta, Steluța Valentina Matea a protestat, sâmbata, alaturi de colegii polițiști din…

- Un barbat plimbat pe capota unei mașini in Cluj a fost protagonistul unor scenele inspirate din filmele de acțiune. In urma unui conflict cu un alt șofer, omul a fost acroșat de o mașina și plimbat pe capota, chiar și pe contrasens. Scenele șocante au fost filmate, luni, de un barbat aflat in trafic.…

- Ioan Duia, protestatarul surdo-mut amendat, apare in imaginile surprinse pe 10 martie, in ziua Congresului Extraordinar al PSD. Barbatul de 55 de ani protesteaza pasnic, in cadrul unei actiuni aprobate de primarie, pe strada din fata Salii Palatului si tine o pancarta. In spațiul public au…

- ANPC sfatuieste consumatorii sa cumpare peste si produse din peste numai din locuri autorizate si sa ceara mereu bonul de casa. Directorul ANPC Paul Anghel sfatuieste consumatorii, avand in vedere consumul traditional de peste cu ocazia Sarbatorilor Pascale, sa nu cumpere peste si produse…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, arata, luni, intr-o postare pe Facebook cu ocazia Zilei pasaportului romanesc, faptul ca masurile administrative si legislative nu vor rezolva anul acesta problemele de sistem, insa au fost facute lucruri bune care vor eficientiza intreg circuitul de emitere si eliberare…

- Ministrul de Interne a scris, joi, pe Facebook, dupa ce a mers in zonele afectate de inundatii, ca mai este nevoie de mult timp ca birturile sa nu mai fie pline, precizand ca a vorbit cu mai multi oameni care probabil "sarbatoareau 15 martie".

- Crescatorii de animale au scos deja la vanzare miei și carne de miel pentru Paște. Prețurile variaza in funcție de zona, de la 20 la 25 de lei kilogamul de carne de miel. Mieii au, in general, intre 8 și 15 kilograme, așa ca cei care vor sa comande un miel tranșat ar putea plati intre 160-200 de lei…

- "Ziua Protectiei Civile este un moment care ma face sa fiu mandra ca am ocazia sa ii felicit si sa ii salut cu respect pe cei care si-au luat un angajament fata de semeni si fata de tara si isi risca viata incercand sa-i salveze pe semenii lor aflati in pericol. 'Cu Viata Mea Apar Viata' este deviza…

- Asociatia „Clujul Pedaleaza” organizeaza in data de 19 - 20 mai 2018 „Banca Transilvania MTB Marathon”, prima competitie de XCM din Romania inscrisa in calendarul international de ciclism. Cu o experienta de 6 ani in zona de evenimente si activitati sportive si peste 90 de competitii organizate…

- Deputatul PSD Andreea Cosma a mers miercuri la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor de amenintare pe care le-ar primi pe telefonul mobil. Cu o zi in urma, ea a fost primita in audienta de ministrul de Interne, Carmen Dan,…

- Fost consilier al ministrului afacerilor interne, Valentin Riciu, a postat, pe contul sau de Facebook, documentele care dovedesc ca dosarele in care era cercetat au fost clasate. El a primit deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca a demisionat din funcția de…

- Valentin Riciu, fost consilier al ministrului Afacerilor Interne, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca dosarele in care era cercetat au fost clasate, el primind deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca si-a dat demisia din functie.

- Fostul presedinte Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj de atenționare catre președintele PSD, Liviu Dragnea, dupa ce Executivul a anunțat ca renunța la paza SPP-ului. ”In final, lucrurile vor ieși prost, tare prost”, a scris Basescu pe Facebook, referitor la faptul ca Jandarmeria nu poate prelua…

- Traian Basescu afirma ca decizia Vioricai Dancila de a renunta la protectia SPP, “argumentata cu barfe de partid”, demonstreaza cum va fi guvernarea acesteia – “Daddy ordona, Vasilica executa”. Fostul presedinte Basescu spune ca masura indepartarii SPP de la indeplinirea misiunii de protectie a demnitarilor…

- Fostul președinte Traian Basescu critica decizia noului premier de a renunța la serviciile de paza și protecție ale SPP. Basescu spune ca hotararea luata de Dancila s-a facut pe baza unor barfe aparute in partid iar Liviu Dragnea incepe sa construiasca instituții paralele cu cele legale pentru a le…

- "Dupa o “indelungata” cooperare cu SPP-ul , care nu a durat decat 24 ore, Viorica Vasilica Dancila a decis sa renunte la protectia legal asigurata de aceasta institutie . Evident, Vasilica a fost doar executantul unei dispozitii a lui Daddy, dispozitie argumentata cu barfe de partid. Acest…

- Gestul unui copil de 11 ani, din Targu-Jiu, care recent a gasit un portofel in zona CAM și și-a anunțat dirigintele, nu a lasat-o indiferenta nici pe Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne. Aceasta a transmis pe Facebook și un mesaj pentru elevul Școlii Sfantul Nicolae, care a primit o diploma…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a sustinut, duminica, intr-o postare, ca liderul PSD Liviu Dragnea a suspendat o sedinta la partid ca sa vada „Suleiman Magnificul”, el apreciind ca filmul ar trebui interizis intrucat, pe fondul lipsei de cultura, poate crea monstri. „Ne-am amuzat cand (Liviu Dragnea,…

- CHIȘINAU, 18 ian — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Una dintre cele mai dezbatute teme este cea a miniștrilor care vor face parte din cabinetul Viorica Dancila. Presa și analiștii politici considera ca prioritatea nu o vor reprezenta numai rezultatele, ci și atitudinea fața de recentul conflict…

- Valentin Riciu a demisionat din functia de consilier al lui Carmen Dan. Decizia a fost anuntata de Riciu pe pagina sa de Facebook si vine dupa ce s-a aflat ca este cercetat in trei dosare. „Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situația mea…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, a demisionat dupa ce numele lui a aparut in scandalul politistului pedofil. "Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este lamuritor.…

- Ciolos: Daca vor fi alegeri anticipate ne asumam sa fim parte a acestei solutii Liderul Platformei Romania 100, Dacian Ciolos, a precizat luni, referitor la demisia premierului Mihai Tudose, ca daca vor fi alegeri anticipate, organizatia isi va asuma sa fie parte a acestei solutii, adaugand ca majoritatea…

- "Despre criza din PSD! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan."Aici nu conteaza cine are dreptate. Conteaza doar ce spune Constitutia, care, in disputa dintre un membru al guvernului si premier ii da intotdeauna…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a avut o replica acida la adresa scandalului din Partidul Social Democrat. Basescu spune ca intr-un context european extrem de important pentru țara noastra, politicienii din partidul de guvernare “se joaca de-a doamna Carmen” și compara comportamentul PSD cu cel al…

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, pentru a transa situatia din partid ca urmare a disputei dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.Sedinta este convocata la solicitarea mai multor lideri…

- “Decreteii”, generatie de sacrificiu, furata si de PSD. PSD plateste pensiile de azi cu bani furati din pensia “decreteilor”. Este sambata si incerc sa va distrag atentia de la fumigena cu care ne intoxica PSD. De un an de zile fac acelasi lucru. Se fac ca se cearta. Noi ne uitam la ei ca la o lupta…

- "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea ce putem aduce in plus pentru Romania si pentru toti romanii, indiferent daca ne-au dat votul increderii lor sau inca nu au facut…

- Hunor, la Turda: Speram ca nu vom flutura langa drapeluri; 2018 este si va fi un an dificil Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata la Turda ca minoritatea maghiara din Transilvania lupta pentru apararea identitații si pentru dreptul de a-si decide viitorul, sperand ca membrii comunitatii…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier, raspunzand astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in CEx trebuie sa se discute inlaturarea lui Tudose. „Eu inca sper ca Mihai…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat un atac dur la adresa PSD, spunand ca partidul „este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania”. Fostul șef al statului mai scrie, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si…

- Celebrul comisar Traian Berbeceanu a transmis un mesaj tranșant politicienilor din Romania, in contextul scandalului iscat de arestarea politistului-pedofil Eugen Stan. Fostul șef al BCCO Alba a ținut sa le mulțumeasca celor care au facut "scut in jurul unui profesionist". Comisarul facea referire…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- Conflictul dintre șefa de la Interne, Carmen Dan, și premierul Mihai Tudose capata noi dimensiuni, dupa ce prim-ministrul a publicat un mesaj pe pagina proprie de Facebook pentru a incerca sa tranșeze conflictul, explicand ca nu i-a influențat chestorului Ionița decizia de a nu accepta șefia IGPR.

- Dialogul dintre ministrul de interne Carmen Dan și premierul Mihai Tudose a fost adus de cel din urma la faza de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare, deși ministrul a ales calea comunicarii instituționale publice. Mai mult, premierul se afunda intr-o explicație penibila. Dupa ce, joi…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare. Premierul Mihai Tudose ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- Actorul Florin Calinescu, intr-un mesaj video pe pagina sa de Facebook, a criticat-o in termeni duri pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru modul in care a actionat in cazul politistului pedofil din Capitala. Florin Calinescu ii sugereaza ministrului sa faca ea un pas in spate, pana la Alexandria,…

- Pensionarii din politia judetului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului politistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestatie lamentabila” iar Marian Serbulea, fost ofiter…

- Marian Godina il critica dur pe unul dintre consilierii ministrului de Interne, Carmen Dan. Asta dupa ce Vali Riciu a postat pe Facebook un text cu titlul “Noi, avem treaba!” in care infiera faptele politistului violator si se plangea ca el, prsonal, este atacat fara motiv. Un lider de sindicat l-a…

- Un politist angajat la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Vrancea, Bogdan Taicutu, a postat pe contul personal de Facebook un mesaj legat de greselile de exprimare ale ministrului de Interne, Carmen Dan.

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat marti ca ar avea vreo legatura cu politistul Eugen Stan, acuzat de pedofilie, catalogand ca fiind "ridicola" informatia aparuta in presa privind o relatie de prietenie intre ei.Intr-un mesaj postat marti pe Facebook,…

- "Scandalos, absolut scandalos cazul pedofilului din Poliție. Mi se pare absolut ireal ce aflam de la o ora la alta. Totuși, acel monstru a fost acoperit 3 zile de catre șefii și colegii sai. Ce Legislație este asta in care oamenii aștia se acopera unii pe alții in Instituțiile Statului din Romania,…

- Peste 90 la suta dintre cetațenii Republicii Moldova se declara creștin-ortodocși. Și ei, cetațenii Republicii Moldova, afirma de fiecare data, in orice sondaj, ca au cea mai mare incredere in biserica. Daca ești creștin-ortodox și ai atat de mare incredere in biserica, de ce nu asculți ce spune biserica…

- Rareș Bogdan și-a aratat indignarea fața de situația din Romania, in cadrul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook.Citește și: Mesaj DUR catre Liviu Dragnea și Carmen Dan, dupa incidentul șocant de la ambasada Pakistanului: 'Ce se putea intampla in cazul unui atentat' "O luam de…

- Deputat PNL, dupa jefuirea reședinței ambasadorului din Pakistan:” Domnule Dragnea, doamna Dan, hai sa-i ajutam pe jandarmi sa faca bine lucrurile!”, a scris sambatat liberalul Ovidiu Raețchi, pe pagina de Facebook. El mai arata ca ministrul de Interne trebuie sa ințeleaga ca Jandarmeria e in situația…