Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca toate sectiile de votare de la referendumul din 6-7 octombrie se vor afla sub protectia angajatilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI). "Eu pot sa va asigur ca nicio sectie de votare organizata pentru referendumul din 6-7 octombrie…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca va participa la referendumul pentru familie și a precizat și cum va vota pentru modificarea prevederii constituționale. Potricit anunțului de pe rețeaua de socializare, ministrul Tudorel Toader va vota DA la referendum, pentru…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a atacat, marți, pe președintele Klaus Iohannis, in timpul audierii in Comisia de Aparare și Ordine Publica a Senatului pe tema protestului din 10 august. Carmen Dan i-a reproșat lui Iohannis ca s-a antepronunțat cu privire la violențele din 10 august. Mai…

- Ministrul de interne, Carmen Dan, a replicat criticilor exprimate de primarul Bucureștiului, Gabriela Firea. Primarul capitalei i-a cerut demisia in cadrul CEX al PSD, iar ministrul spune ca e gata sa faca un pas in spate, cu o singura condiție: demiterea sa sa fie votata in forul care a și numit-o…

- Ministrul de interne, Carmen Dan, a fost chemata, marți, in Parlament pentru a raspunde criticilor cuprinse in moțiunea de cenzura depusa de opoziție in privința evenimentelor din 10 august. Aceasta a declarat ca unii dintre protestatari se aflau la miting „cu intentia de a darama violent acest Guvern”.…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca jandarmii nu vor raspunde oamenilor politici, ea precizand ca va prezenta in cadrul CSAT aspectele care tin de siguranta nationala, referitoare la mitingul de vineri, daca i se va solicita acest lucru. In plus, ministrul a atras atenția…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a precizat, sambata, la Spitalul de Urgența Floreasca, unde i-a vizitat pe cei trei jandarmi raniți in timpul protestelor de vineri seara, ca nu ministrul coordoneaza acțiunile operative ale Jandarmeriei. “Dupa fiecare intervenție operativa se face un raport…

- Ministrul de interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, la Dragasani, ca modificarile din Codul Rutier vor fi adaptate astfel incat sa respecte legea, referindu-se la scrisoarea transmisa de Grupul Politistilor Rutier presedintelui Iohannis cu solicitarea sa nu promulge aceasta lege. Carmen Dan a afirmat…