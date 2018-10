Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Julian King, responsabil pentru Uniunea securitatii, se va afla, luni, intr-o vizita oficiala la Bucuresti, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania transmis vineri AGERPRES. Potrivit sursei citate, inaltul oficial european se va intalni cu ministrul…

- Liderul Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, Manfred Weber, s-a declarat marti extrem de ingrijorat de situatia din Romania , dupa o intrevedere avuta la Bruxelles cu premierul Viorica Dancila.

- Cinci tari din Balcani si Europa de Est au aderat joi, la Viena, la tratatul Uniunii Europene care permite fortelor de politie sa faca schimb de informatii privind ADN-ul, amprentele si vehiculele.

- Mai multi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ii cer, intr-o scrisoare deschisa, directorului SRI, Eduard Hellvig, sa trimita Consiliului protocolul incheiat de Serviciu cu Inspectia Judiciara, intrucat cea din urma institutie nu a facut acest lucru. In scrisoare se arata ca CSM a…

- La ora 20.00, directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, va sustine o declaratie de presa la sediul central al SRI, aflat pe Bulevardul Libertatii, nr 14.Declarația lui Hellvig vine in contextul in care in spațiul public au aparut doua protocoale incheiate de SRI și Parchetul…

- Comunicatul premierului: Prim-ministrul Viorica Dancila condamna ferm acțiunile violente produse in București, vineri seara, desfașurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestații civice. Rapoartele Ministerului Afacerilor de Interne arata ca violențele au fost provocate gradual de catre…