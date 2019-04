„Cand te comporti ca si cum institutia ar fi a ta, e o problema. Acum dl Ionita spune foarte multe lucruri. Ce pot eu sa fac in situatia asta decat sa-l las sa spuna ce considera ca are de spus? Niciodata nu am considerat ca e cazul sa pun eu calus la gura unui om care vrea sa vorbeasca. De ce vorbeste tocmai acum, este un semn de intrebare. Ce este trist pentru mine e ca un ofiter de cariera, care vorbeste de onoare, isi pune uniforma in cap in felul acesta”, a declarat, luni, Carmen Dan.



Șeful DGA, Catalin Ionița, a transmis recent o scrisoare deschisa in care acuza faptul ca schimbarile…