Carmen Dan, recalculare pensii. Pensionare anticipată, anunț de ultimă oră "Suntem in 9 septembrie. Ieri s-au facut virari pe carduri catre 16.700 de pensionari si pentru noi, lucrul acesta e imbucurator, pentru ca a existat o mare preocupare si toate structurile au contribuit sa atingem un procent satisfacator de recalculari. Urmeaza ca de la 1 ianuarie sa achitam integral diferentele pe care le datoram tuturor categoriilor de pensionari.", a spus Carmen Dan. Despre pensionarile anticipate, ministrul de Interne aspus ca se au in vedere unele modificari, insa acestea nu ar viza majorarea varstei de pensionare. "Daca discutam de MAI, vorbim de pensii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Referitor la varsta de pensionare, Pelican a spus ca: "Romania nu este o țara care sa aiba condițiile de trai ca cele din Europa. 65 de ani pentru barbați la ceea ce traiesc acum romanii și condițiile de trai este o varsta nu prea mare, iar femeile la 62 de ani, chiar daca in 2030 se va ajunge la…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis vineri un mesaj in care vorbeste despre cei 28 de ani care au trecut de la Revolutia din decembrie 1989, precizand ca romanii au recurs la sacrificiul suprem pentru libertate, scriind o fila importanta a istoriei cu durere, lacrimi, sange si curaj."Romania…

- "Romania nu este o țara care sa aiba condițiile de fața de trai fața de Euoropa. Mie mi se pare ca 65 de ani penru un barbat, la cea ce traiesc acum romanii, și condițiile de trai reprezinta o varsta inaintata", a declarat fostul parlamentar. Despre femeile, care vor ajunge la 63 de ani,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, in urma unui nou atac asupra unor polițiști, ca "este mai important ca niciodata sa intelegem ca acum este momentul ca legislatia sa fie...

- In ultima perioada s-a vorbit despre faptul ca varsta de pensionare va scadea la nivelul tarii noastre, numai ca acest lucru nu se va intampla. La nivel european a inceput un proces de crestere a varstei medii de pensionare. Astfel, vorbim aici despre o crestere cu doi ani a varstei medii de pensionare.…

- Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Dumitru Coarna, o critica dur pe ministrul de Interne, Carmen Dan. Motivul? Dupa atacul cu sabie asupra unui ofițer SAS, ministrul de Interne ar fi readus in discuție ideea pachetului legislativ privind intarirea autoritații…

- Dumitru Coarna, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, o critica pe Carmen Da, pentru ca, dupa atacul cu sabie asupra unui ofițer SAS, ministrul de Interne a readus în discuție ideea pachetului legislativ privind

- Lovitura dura primita de "Fabrica de generali" din cadrul Ministerului de Interne. Potrivit National, desi era cap de lista pentru promovarea in rang de general, unul dintre varfurile structurii a fost omis de catre presedintele Iohannis la inaintarea in grad. Citeste si: Victor Ponta, reactie…

- Liberalul Ovidiu Raetchi, presedintele Comisiei pentru Aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor, ii cere ministrului de Interne, Carmen Dan, sa nu puna presiune pe Jandarmerie doar pentru ca este colega de partid cu primarita Gabriela Firea, cea care a fost impiedicata de…

- Astfel, judecatorii au mentinut ordonantele date de procurorul de caz si de seful acestuia de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov, anunta SpyNews. Marian Godina o taxeaza ironic pe Carmen Dan, ministrul de la Interne, dupa greseala de gramatica "In temeiul art. 341 alin.6…

- Bomba serii vine de la Ministerul de Interne. Carmen Dan a anuntat la Romania TV ca a fost ascultata in propria casa cu microfoane. Daca SRI a negat vehement ca ar avea vreo legatura, seful comisiei de Control a SRI din Parlament, Claudiu Manda lanseaza un atac extrem de dur la adresa DNA si a Laurei…

- In sistemul public de pensii din Romania se acorda cinci tipuri de pensii, potrivit Legii nr. 263/2010: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate și cea de urmaș. Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult cinci ani inaintea implinirii…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a declarat, luni, ca susține in continuare eliminarea prevederii din Statutul Polițistului care permite ieșirea la pensie a polițiștilor la varste de 44 și 49 de ani, precizand ca trebuie sa ramana pensionarea la varsta standard, potrivit Agerpres. „Eu susțin…

- „In Monitorul Oficial nr. 908/20.11.2017 a fost publicata Legea nr.216/2017 pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice” anunta oficial Casa Judeteana de Pensii arges. Acest act normativ prevede recalcularea pensiei pentru urmatoarele categorii…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a informat, luni, ca se pregateste modificarea prevederilor ordinului privind verificarea celor care conduc masinile MAI, astfel incat sa fie inasprita testarea psihologica si a cunostintelor tehnice pentru soferii care fac acest lucru in mod curent si sa existe…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, ca Ordinul MAI privind condițiile improprii din centrele de arest este un demers legal care nu a fost dat tarziu, fiind parcursa procedura legala. Întrebata despre faptul ca Ordinul MAI privind lista centrelor de reținere improprii…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, ca Ordinul MAI privind conditiile improprii din centrele de arest este un demers legal care nu a fost dat tarziu, fiind parcursa procedura legala. Intrebata despre faptul ca Ordinul MAI privind lista centrelor de retinere improprii a venit la o…

- "In nici un caz la MAI nu vor scadea salariile. Am avut discutii cu reponsabilii si m-au asigurat ca nu scad", a punctat ministrul de Interne. Carmen Dan a amintit ca a luat mai multe masuri pentru deficitul de personal. "Am crescut cifra de scolarizare de la 1000 pentru ca intr-un an sa scoatem…

- Marton Arpad a precizat ca una dintre propunerile existente in proiectul de modificare a legilor justitiei vizeaza obligativitatea statului roman de a se indrepta impotriva magistratilor pentru recuperarea prejudiciilor provocate prin eroare judiciara, in conditiile in care textul actual prevede…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat joi seara, la Sibiu, ca intentioneaza ca saptamana viitoare sa organizeze o dezbatere publica despre pachetul de legi privind intarirea autoritatii politistului si ca deja au fost primite propuneri de la ONG-uri care sunt luate in seama, asa ca…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost întrebata, joi seara, daca a fost identificat soferul autocarului Jandarmeriei filmat în timp ce depasea o coloana de masini mergând cu viteza pe linia de tramvai, ea raspunzându-le

- Anunt ciudata al Ministerului de Interne. Sefii di MAI vor sa ia o hotarare care ar putea declansa un adevarat scandal. Va supune dezbaterii publice Ordinul ministrului de Interne privind activitatea de management resurse umane in unitațile de poliție și militare din cadrul instituției.Citeste…

- Daca te intrebi cum afli online varsta de pensionare la termen și anticipata, trebuie sa știi ca doar cateva clickuri iți vor da raspunsul dorit. Casa Nationala de Pensii Publice a pus la dispoziția utilizatorilor o aplicație care sa ajute la o intrebare pe care multe persoane și-o pun: cum afli online…

- Ca urmare a HCL nr. 865/17.10.2017, toate persoanele varstnice si pensionarii cu domiciliul stabil in municipiul Cluj-Napoca, cu varsta peste 70 de ani, indiferent de veniturile lunare sau cuantumurile inregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi”, precum si persoanele varstnice si pensionarii…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat ca, la nivelul tarii, sunt afectate de ninsori 12 localitati, cu probleme in alimentarea cu energie electrica, si, de asemenea, sunt inregistrate drumuri blocate ca urmare a caderilor de zapada si a vantului care sufla si cu viteze de pana la 90 de kilometri…

- Personalul de interventie a lucrat peste 20 de ore pentru rezolvarea problemei. Echipamentele solicitate au fost inlocuite joi dupa-amiaza si testate. Conducerea ministerului a dispus ca toate serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din tara…

- Personalul de interventie a lucrat peste 20 de ore pentru rezolvarea situatiei, iar echipamentele solicitate au fost inlocuite joi dupa-amiaza si testate. Conducerea ministerului a dispus ca toate serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din tara…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca nu se va schimba varsta de pensionare, in pofida cerintelor venite de la Bruxelles. Ea a sustinut, de asemenea, ca legea pensiilor este gata de la 1 octombrie, asa cum a promis, dar acum se calculeaza impactul si…

- Persoanele ale caror drepturi de pensie anticipata partiala s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 - 16 iulie 2016 beneficiaza de recalculare prin aplicarea prevederilor urmatoare: cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta care s-ar fi cuvenit,…

- Numarul accidentelor crește in perioadele de vreme rea, ploi, ceața și polei, arata statisticile realizate de Ministerul de Interne, in ultimii ani. Politia Romana va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il…

- Varsta de pensionare pentru medicii barbați și femei este in acest moment de 65 de ani. Potrivit unui proiect de lege, acest lucru se va schimba. Medicii barbați și femei vor putea ieși la pensie la 67 de ani, potrivit avocatnet.ro. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006…

- MASURI.. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, luni, ca nu intentioneaza sa modifice Legea pensiilor militare, ci doar articolul care permite pensionarile pana la varsta de 47 de ani. „S-a inteles ca intentionam sa aducem modificari la Legea pensiilor militare. Nu, ne refeream la articolul care…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, la Parlament, ca se afla în discutii cu sindicatele pentru modificarea unor prevederi ale Statutului politistului, informeaza Mediafax. Modiificarile se refera la articolul care permite încetarea raporturilor de serviciu cu drept…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a sustinut, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca nu exista vreo lege care sa interzica cumulul pensie salariu sau care sa interzica unui pensionar sa se reangajeze intr-o institutie publica, iar astfel de cazuri exista incepand cu Administratia prezidentiala…

- Guvernul a aprobat achiziționarea a peste 2000 de ambulanțe, in regim centralizat. Ministrul de Interne a precizat ca este nevoie de o reinnoire a parcului auto avand in vedere ca mai bine de jumatate din ambulanțe au peste șapte ani vechime. Advertisement Guvernul Romaniei a aprobat achiziționarea,…

- Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a declarat ca vor fi considerati pensionari doar cei care dovedesc ca au o vechime semnificativa in munca. Iar persoanele care beneficiaza acum de pensia minima garantata vor fi incadrate intr-o alta categorie.

- „Probabil va fi din doi pași. Punctul de pensie care va crește la 1.000 de lei. La anul e prevazut sa creasca. Și a doua etapa, care presupune mai multe corecții in legea pensiilor, dar care presupune un termen mai indelungat, pentru ca e vorba de 5 milioane de pensii care trebuie recalculate. Vor fi…

- Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, miercuri, o cerere a PSD prin care ministrul de Interne, Carmen Dan, este invitata în plen pentru a da explicatii cu privire la pensionarile si reangajarile din MAI, informeaza Mediafax. Secretarul Camerei Deputatilor Ioana Bran a declarat,…

- Persoanele care au locuit timp de 30 de ani in 24 de localitați vor avea dreptul sa se pensioneze cu doi ani mai devreme, fara penalitați, avand in vedere noxele produse de combinatele chimice din acele zone, au decis, ieri, senatorii.

- Autoritațile nu au intenția de a egaliza varsta de pensionare a femeilor cu cea a barbaților in noua Lege a pensiilor, deoarece in Romania nu exista același standard și aceeași medie de viața ca in Uniunea Europeana, unde tendința de ieșire la pensie este spre 70 de ani, a declarat ministrul Muncii,…