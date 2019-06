Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat luni, referitor la cazul politistului din Timis impuscat mortal, ca aspecte care tin de aceasta misiune sunt si vor fi verificate prin Inspectoratul General al Poliției Romane, iar in cazul in care aceasta nu a fost bine organizata sau nu a corespuns procedurii de interventie, se vor lua The post Carmen Dan, reacție dura in cazul polițistului ucis: “Se vor lua cele mai severe masuri” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .