Carmen Dan, raspuns pentru liderul popularilor din PE: Cetateni batuti de jandarmi s-au vazut si in alte state europene

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu suntem in niciun fel in aceasta situație și cei care au vanturat ideea activarii Articolului 7 nu ințeleg ceea ce se discuta la Bruxelles. Ieri am fost la Bruxelles și nici macar un singur om nu a vorbit despre aceste lucruri și nu pentru ca ar fi fost un gest lipsit de politețe ci pentru ca…

- Premierul Vicorica Dancila a spus, miercuri, la reuniunea Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, ca reformele din domeniul justitiei au urmarit o mai buna calibrare a sistemului judiciar romanesc la practicile europene si la recomandarile Comisiei…

- Manfred Weber, liderului grupului parlamentar al Partidului Popular European (PPE), s-a declarat "foarte ingrijorat" de situatia din Romania, observand ca Guvernul inregistreaza regrese in combaterea coruptiei si cerandu-i premierului Viorica Dancila sa ofere explicatii in Parlamentul European.Citește…

- Dupa vizita premierului Viorica Dancila la Bruxelles, Manfred Weber, liderul grupului popularilor europeni, vine cu un mesaj dur pentru Guvernul țarii noastre.Într-o postare facuta pe Twiter, acesta se declara extrem de îngrijorat de situația din țara noastra și spune…

- Liderul Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, Manfred Weber, s-a declarat marti extrem de ingrijorat de situatia din Romania , dupa o intrevedere avuta la Bruxelles cu premierul Viorica Dancila.

- Manfred Weber, liderul grupului PPE, s-a declarat, ieri, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, extrem de ingrijorat de situația din Romania. Liderul Grupului Partidului Popular European a scris pe contul sau oficial de Twitter ca a intrebat-o pe Viorica Dancila despre corupție și independența…

- „Sunt extrem de ingrijorat de situația din Romania”, a scris, pe contul sau de Twitter, Weber. El și-a anunțat recent candidatura pentru a fi desemnat de PPE la șefia Comisiei Europene dupa alegerile europene din 2019. „L-am intrebat pe premierul Viorica Dancila astazi (marti – n.r.) despre coruptie…

- Liderul Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, Manfred Weber, s-a declarat marti "extrem de ingrijorat de situatia din Romania", dupa o intrevedere avuta la Bruxelles cu premierul Viorica...