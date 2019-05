Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ciutacu a anunțat, la Romania TV, ca a discutat cu Carmen Dan, dupa ce președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia pentru modul in care au fost organizate alegerile europarlamentare și referendumul din țara, in 26 mai. Conform lui Ciutacu, ministrul de Interne a transmis ca nu are de gand…

- Primarul Municipiului București (PMB), Gabriela Firea, a declarat astazi ca a aprobat, in calitate de primar general, mitingurile electorale ale PNL, USR si PSD, care vor avea loc in aceasta luna in Capitala. Edilul a precizat ca isi doreste ca evenimentele sa fie pasnice. „Vedem in ultima perioada…

- "Dupa doi ani si jumatate de rateuri si guvernare esuata, psd-istii trebuie sa primeasca un raspuns. Acum il vor primi. Unii spun ca nu prea conteaza nici aceste europarlamentare, nici referendumul. Acestea sunt asa, ceva usor de incalzire pentru primavara, ca, de fapt, noi stim mai bine ce sa facem.…

- Ziua Europei o sarbatorim anul acesta cu gandul la viitorul Uniunii Europene, al carui profil se contureaza in dezbaterile gazduite de Romania chiar astazi, ca deținatoare a Președinției Consiliului UE, susține premierul Viorica Dancila, precizand ca Romania va fi in continuare un susținator al proiectului…

- ''Nu am sa vorbesc despre ancheta, dar sunt om și am fost ministru al Apelor și Padurilor. Este clar ca de la Ape nu putea veni. Normal ca la Paduri ma gandesc avand in vedere acțiunile in care am fost implicata. S-a incercat sa fiu discreditata, s-au incercat multe, dar nu ma așteptam sa se ajunga…

- In cadrul intalnirii de la Palatul Victoria din aceasta dimineața premierul Viorica Dancila i-a cerut demisia imediata lui Tudorel Toader. Surse politice susțin pentru STIRIPESURSE.RO ca ministrul Tudorel Toader ar fi promis ca va acționa in consecința.Ieri seara premierul in urma deciziei…

- „Pun o intrebare naiva. Dupa aproape un mandat de președinte, avea (n.r. referindu-se la Klaus Iohannis) posibilitatea de a face grațieri individuale. A existat o singura situație in care Iohannis sa ierte o femeie in varsta, o mama care a avut niște probleme?! Asta arata și o anumita modalitate…

- Calin Popescu Tariceanu i-a trimis miercuri o scrisoare deschisa președintelui Klaus Iohannis, prin care ii cere sa semneze urgent decretul de revocare din funcție a procurorului general urmare a dezvaluirilor potrivit carora Augustin Lazar a fost implicat in persecutarea disidentului Iulius Filip.Seara,…