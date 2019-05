Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ciutacu a anunțat, la Romania TV, ca a discutat cu Carmen Dan, dupa ce președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia pentru modul in care au fost organizate alegerile europarlamentare...

- Klaus Iohannis a cerut miercuri demiterea imediata din funcție a ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu, și a doameni ministru de Interne, Carmen Dan, pentru modul în care au organizat alegerile de duminica în țara și în

- „PNL susține TOTAL cererile Președintelui Iohannis și pregatim imediat Moțiunea de Cenzura prin inițierea strangerilor de semnaturi pentru "Guvernul Dancila trebuie sa plece!" PSD a organizat dezastruos alegerile, a pierdut increderea romanilor, continua atacurile asupra Justiției, deci TREBUIE sa…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat marți ca nu are informații noi in privința rechemarii in țara a lui George Maior, insa a precizat ca președintele Klaus Iohannis deja a anunțat ca examineaza cererea și ca urmeaza sa transmita un raspuns, scrie Mediafax.Citește și: BOMBA Colegiul…

- Ludovic Orban îi cere lui Carmen Dan sa nu mai foloseasca abuziv funcția și sa înceteze imediat „represaliile” la adresa românilor revoltați de PSD. Reacția liderului PNL vine dupa ce ministrul de Interne a amenințat ca intenționeaza sa sesizeze Parchetul legat de violențele…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, și fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, au depus la Senat o inițiativa legislativa privind organizarea și funcționarea Poliției Romane in care au preluat o serie de prevederi controversate, declarate neconstituționale in urma unei sesizari a președintelui…

