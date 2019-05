Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va lansa luna aceasta cartea "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa". Anuntul lansarii "in curand" a volumului apare pe pagina de Facebook a presedintelui Iohannis si este insotit de mesajul "Pune intrebarile. Intelege contextul. Tu esti EU.RO". Cea de a treia carte a sefului…

- Se schimba legea! Amenda drastica daca vei filma sau fotografia un politist Politistii nu mai vor sa fie fotografiati, iar apoi imaginile cu ei sa ajunga pe Facebook. Sindicalistii propun noi prevederi in statutul politistului. Acestia cer ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca statutului politistului…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta, marti, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanti ai societatii civile pe tema referendumului pentru justitie. Potrivit agendei sefului statului, consultarile vor avea loc la ora 15,00. Saptamana trecuta, mai multi reprezentanti ai societatii civile au scris pe…

- Administratia Prezidentiala a confirmat pentru AGERPRES ca presedintele Klaus Iohannis va avea, marti, consultari cu reprezentanti ai societatii civile cu privire la posibilul referendum pe justitie. Elena Calistru, presedintele Funky Citizens, a scris, vineri, pe Facebook ca a primit…

- Bratarile electronice pentru supravegherea celor care comit violente in familie nu ar putea fi utilizate fara crearea unui sistem informatic pentru monitorizarea semnalului emis de aceste dispozitive, dispecerizarea, interventia si mentenanta acestora, a scris, joi, ministrul Afacerilor Interne,…

- Laura Codruța Kovesi, fostul șef al DNA In momentele in care Romania traieste din ce in ce mai intens lipsa mecanismelor politice si administrative pentru adoptarea unui buget si in care prim-ministrul Viorica Dancila a plecat din nou la Bruxelles, s-a desfasurat la Bucuresti reuniunea informala a ministrilor…

- "Din 2011 Romania este pe deplin pregatita sa adere. Insa, cu ocazia acestui Consiliu Informal al Afacerilor Interne, avand in jurul mesei toti ministrii din spatiul european, avand in jurul mesei reprezentanti ai Parlamentului European, reprezentanti ai Comisiei, care s-au pozitionat, nu numai acum,…

