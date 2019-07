Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, in Parlament, ca nu se teme de o eventuala remaniere dispusa de premierul Romaniei, Viorica Dancila. Potrivit lui Carmen Dan, evaluarea ministrilor inceputa de premier este una normala si fireasca. „Cred ca este foarte bine ca se face aceasta evaluare,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti, la Parlament, despre evaluarea facuta de premierul Viorica Dancila ministrilor din Cabinet, in pregatirea unei remanieri, ca sefa Executivului nu i-a cerut pana acum sa plece din functie si ca nu se teme. Ministrul de Interne a precizat ca este fireasca…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, in Parlament, ca nu se teme de o eventuala remaniere dispusa de premierul Romaniei, Viorica Dancila. Potrivit lui Carmen Dan, evaluarea miniștrilor inceputa de premier este una normala și fireasca, conform Mediafax.Citește și: ANM a emis…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost audiata marti la Comisia parlamentara de ancheta pentru investigarea presupuselor fraude la alegerile europarlamentare. Comisia a fost infiintata la propunerea coalitiei PSD-ALDE, in conditiile in care alegerile au fost organizate de Guvernul PSD-ALDE. Carmen…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, este audiata, marti, in audiata in Comisia de ancheta pentru presupuse fraude la europarlamentare. Carmen Dan a declarat in fata comisiei ca nu Ministerul de Interne stabilestenumarul sectiilor de votare, al buletinelor de vot, al stampilelor sau al cabinelor de vot.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost audiata marti la Comisia parlamentara de ancheta pentru investigarea presupuselor fraude la alegerile europarlamentare. Comisia a fost infiintata la propunerea coalitiei PSD-ALDE, in conditiile in care alegerile au fost organizate de Guvernul PSD-ALDE. Carmen…

- Comisia parlamentara de ancheta pentru investigarea posibilelor fraude la alegerile europarlamentare si la referendumul din 26 mai a stabilit, luni, lista institutiilor ai caror reprezentanti vor fi chemati la audieri. Pe lista se afla si ministrul de Interne, Carmen Dan si ministrul Afacerilor Externe,…

- Premierul Viorica Dancila a reacționat in cazul fetiței din Mehedinți, subliniind ca va fi efectuata o analiza și, daca se va considera ca un minister se face vinovat pentru situația creata, acest lucru va fi luat in calcul in privința schimbarii miniștrilor. Ea a cerut o ancheta de la Carmen Dan,…