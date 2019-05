Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, miercuri, demiterea imediata a ministrilor de Externe si de Interne, Teodor Melescanu, respectiv Carmen Dan, pentru modul in care au fost organizate alegerile, informeaza Agerpres.ro Dupa atatea probleme este evident ca trebuie sa existe si urmari politice. Cei…

- In linii mari, situatia se prezinta astfel: USR : 8 capitale in judete PSD + 4 capitale in judete PNL PNL: 1 capitala intr-un judet PSD si atat UDMR a castigat capitalele de judet in toate judetele unde a luat celelalte mai multe voturi. Nici PSD nu a castigat capitale de judet in afara judetelor unde…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, ca nu va mai nominaliza niciun premier PSD, el vorbind despre schimbarea majoritatii parlamentare, dupa alegerile europarlamentare. "Pot sa va spun, PSD nu va primi inca o nominalizare de premier, de la mine", a spus seful statului, intrebat daca va mai…

- Dupa observația analistului politic Bogdan Chirieac cu privire la cea mai importanta nerealizare a președintelui Klaus Iohannis, ca n-a reușit sa puna capat epocii Basescu, președintele PRO Romania, Victor Ponta, a facut un comentariu, in cadrul interviului DCNews. ”O sa zica lumea ca sunt…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul muntenegrean, Dusko Markovic, care l-a invitat pe seful statului roman in vizita in Muntenegru, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale. Potrivit sursei citate, Klaus Iohannis a evidentiat,…

- Slovacia a ales pentru prima data in istorie o femeie in functia de presedinte. Activista anticoruptie Zuzana Caputova, in varsta de 45 de ani, a obtinut ieri 58 la suta din voturi in turul doi al alegerilor prezidentiale.

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, o intalnire cu reprezentanti ai autoritatii judecatoresti si ai asociatiilor profesionale ale magistratilor pe tema situatiei actuale din sistemul judiciar. "Presedintele Romaniei va avea, miercuri, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu reprezentanti ai…

- Presedintele Iohannis a promulgat Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Bugetul, inca in disputa. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca a decis sa promulge legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, in ultima zi prevazuta de lege pentru a-si repecta obligatiile. „€Desi…