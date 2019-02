Structurile de interventie in situatii de urgenta au salvat peste 11.000 de persoane in cadrul a circa 430.000 de actiuni desfasurate in anul 2018, potrivit evaluarii activitatii Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU).



La prezentarea bilantului DSU, ministrul de Interne, Carmen Dan, a multumit angajatilor de la Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General de Aviatie, Serviciile Salvamont sau de Ambulanta, de la Unitatile de Primiri Urgente pentru reusita misiunilor si obtinerea celor mai bune rezultate.



"Noi avem obligatia sa ne pregatim permanent…