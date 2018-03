Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, afirma ca pensionarii de la Interne isi vor primi drepturile cuvenite inainte de sarbatorile de Paste. "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Pasti, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, ministrul Finanțelor a…

- "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel de decizie se va anunta in sedinta de Guvern de joi", a spus Teodorovici, la Antena 3. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, seful de la Finante a raspuns: "Trebuie sa o facem doar…

- Mesajul postat Facebook de catre Steluța Valentina Matea, polițist de frontiera în cadrul Garzii de Coasta, catre ministrul Carmen Dan a devenit viral. Lider sindical al Sindicatului Europol Garda de Coasta, Steluța Valentina Matea a protestat, sâmbata, alaturi de colegii polițiști din…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, referitor la sesizarea depusa de deputatul Andreea Cosma legata de posibile falsificari ale rezultatelor testului poligrat de catre IPJ Buzau, ca luni va dispune verificari, pentru a afla cine si cum a interpretat testul.

- “Valorile umane, morale si nationale se impletesc in aceasta zi prin sarbatorirea a doua evenimente importante aflate in stransa legatura: Ziua Politiei Romane si Sarbatoarea Bunei Vestiri”, se arata in mesajul postat de Carmen Dan pe contul sau de Facebook.“Ziua Politiei Romane nu este…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anunta o noua ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, dupa modificarile ce vizau angajatii din domeniul IT si activitati independente, dar si contractele part-time. "Este o discutie la Comisia de Buget Finante pe acest act normativ,…

- Dupa sapte saptamani de post si smerenie, credinciosii sarbatoresc Invierea Domnului, prilej mare de bucurie, cinsitit printr-un ospat imbelsugat, format din preparate culinare specifice. Perioada de dinainte si dupa Paste este presarata cu numeroase obiceiuri care s-au transmis din generatie in generatie…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, arata, luni, intr-o postare pe Facebook cu ocazia Zilei pasaportului romanesc, faptul ca masurile administrative si legislative nu vor rezolva anul acesta problemele de sistem, insa au fost facute lucruri bune care vor eficientiza intreg circuitul de emitere si eliberare…

- Ministerul Afacerilor Interne a inceput procedura pentru achiziția de autospeciale pentru structurile sale, la data de 16 martie a.c., fiind publicat in SEAP anunțul cu privire la organizarea unei licitații publice pentru incheierea unui acord-cadru de furnizare de autovehicule cu dotari specifice,…

- Ministrul de Interne a scris, joi, pe Facebook, dupa ce a mers in zonele afectate de inundatii, ca mai este nevoie de mult timp ca birturile sa nu mai fie pline, precizand ca a vorbit cu mai multi oameni care probabil "sarbatoareau 15 martie".

- Un scufundator britanic s-a filmat in timp ce inota pe langa o cantitate impresionanta de deseuri din plastic in largul insulei indoneziene Bali, informeaza miercuri DPA. Filmul postat pe YouTube il infatiseaza pe Rich Horner in timpul unei scufundari la Manta Point, un loc popular pentru…

- ”Ore suplimentare pentru colegii de la Interne, da, am fost de acord cu o astfel de propunere. Este un impact sustenabil. Se poate suporta la nivelul bugetului de stat. Impactul este undeva la 200 milioane lei”, a declarat Eugen Teodorovici. Orice propunere care poate fi susținuta din buget…

- Sindicatul National al Politistului si Personalului Contractual anunta ca analizeaza organizarea unor proteste de amploare daca pana pe 15 martie dialogul cu Guvernul si MAI privind veniturile politistilor nu vor da rezultatele asteptate/ "In conditiile in care, pana la data de 15 martie…

- Ministerul Afacerilor Interne considera necesara introducerea posibilitatii platii orelor suplimentare pentru angajatii care desfasoara activitati deosebite cu caracter operativ sau neprevazut, a declarat luni ministrul Carmen Dan. Ministrul a precizat, intr-o conferinta de presa, ca,…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat, joi, ca in zilele cu temperaturi scazute sa fie acordata „o atentie deosebita” asigurarii utilitatilor publice si sa se intervina de urgenta pentru remedierea eventualelor defectiuni. „Pentru ca ne aflam in continuare sub coduri de racire accentuata ale vremii…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, le-a spus pensionarilor la o întâlnire, care a avut loc luni, ca recentele cresteri de preturi sunt din vina mediului de afaceri. ”Preturile nu sunt generate de guvern. Nu mai suntem intr-o economie centralizata…

- PENSII 2018. Veniturile persoanelor ieșite la pensie ar urma sa creasca și in cursul acestui an, dar și pe parcursul urmatorilor, conform programului de guvernare al actualului Executiv. Masurile majorarii pensiilor erau prezente și in programul anteriorului Guvern și au fost preluate și de cel actual,…

- Aseara, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit, la Romania TV, despre salariile politistilor, prilej cu care a infirmat informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 08:00 16:00.Carmen Dan a mai declarat ca mesajul conform caruia politistii…

- Carmen Dan a dat asigurari la Romania TV ca salariile angajatilor MAI nu vor scadea. "In MAI salariile nu scad si am aratat cu cat au crescut, de-aia este si concludent acest grafic. M-as duce catre agentul de politie, pentru ca e important de precizat ca intr-un an au crescut salariile cu…

- Luat cu asalt de protestatari, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a publicat recent pe pagina sa de Facebook un bilant al masurilor implementate in vederea dezvoltarii sistemului penitenciar, masuri adoptate in perioada februarie- decembrie 2017. Ministrul vorbeste despre investitii in infrastructura,…

- "Dupa o “indelungata” cooperare cu SPP-ul , care nu a durat decat 24 ore, Viorica Vasilica Dancila a decis sa renunte la protectia legal asigurata de aceasta institutie . Evident, Vasilica a fost doar executantul unei dispozitii a lui Daddy, dispozitie argumentata cu barfe de partid. Acest…

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…

- O nota de fundamentare a unui Proiect de Ordonanta, publicat pe site-ul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) arata faptul ca din cauza mentinerii TVA in tariful de 2,15 lei pentru fiecare talon de pensie distribuit la domiciliu de catre Posta Romana va conduce la acumularea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca nu a fost finalizat raportul privind modul in care a actionat Jandarmeria la protestul de duminica trecuta din Bucuresti, iar verificarile interne continua."Inca nu s-a finalizat raportul, dupa fiecare misiune facem o analiza a modului…

- Intr-o postare pe Facebook, ministrul Educației, Liviu Pop, a facut publica lista școlilor din țara, unde copii sunt nevoiți sa mearga la toalete in curte. 2418 unitați de invațamant se afla in aceasta situație. Județul Alba are 30 astfel de școli, nedemne de secolul XXI. Județele cu cele mai mari probleme…

- Mii de pensionari primesc o veste neplacuta din partea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI).Conform Bugetul.ro, serviciile Poștei Romane care acopera peste 7,5 milioane de adrese și de care beneficiaza peste 19 milioane de locuitori intampina anumite probleme care…

- Mentinerea TVA in tariful de 2,15 lei pentru fiecare talon de pensie distribuit la domiciliu de catre Posta Romana va conduce la acumularea de pierderi pentru operatorul postal national, intrucat acesta nu va mai putea sustine din punct de vedere financiar furnizarea serviciului, se arata in Nota de…

- Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, va fi demis miercuri din funcție de Mihai Fifor, prim-ministrul interimar. UPDATE ora 15:10 Dupa demiterea lui Bogdan Despescu, noul șef al Poliției Romane este Catalin Ionita, cel care ocupa functia de director general al Directiei Generale Anticoruptie (DGA).…

- Bogdan Despescu va fi demis de la sefia Politiei Romane, iar un comunicat oficial ar urma sa fie remis presei dupa sedinta de Guvern, transmit mai multe surse. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria pentru discutii cu premierul interimar, Mihai Fifor, pe aceasta…

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Guvernul este unul politic, iar partidul decide, a declarat luni ministrul Administratiei si Internelor, Carmen Dan. "Asa cum am spus si ultima data, cand am discutat despre aceasta, guvernul...

- Campania „Viața din sangele meu” se desfașoara intre 16 și 18 ianuarie 2018 (orele 7:00-13:00), la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara. „Daca ne doare ca oamenii mor zilnic din lipsa de sange. Daca ne pasa de parinții ai caror ochi sunt tulburi de chinul sufletesc provocat…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan reacționeaza la scandalul public dintre Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, precizand ca „Romania are nevoie de un prim-ministru capabil sa conduca”. Altfel, discuțiile de genul „cred ca ii accept demisia daca iși da demisia dupa ce va fi lasata sa-și…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier, raspunzand astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in CEx trebuie sa se discute inlaturarea lui Tudose. „Eu inca sper ca Mihai…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- Dialogul dintre ministrul de interne Carmen Dan și premierul Mihai Tudose a fost adus de cel din urma la faza de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare, deși ministrul a ales calea comunicarii instituționale publice. Mai mult, premierul se afunda intr-o explicație penibila. Dupa ce, joi…

- Pensionarii din politia judetului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului politistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestatie lamentabila” iar Marian Serbulea, fost ofiter…

- "MISOGINISM?! Inadmisibil ca Ministrul de Interne al Romaniei sa fie luat "la mișto" pe Facebook, de un agent de poliție Salut Dragi Prieteni! Constat oripilat cum un ins pe care nu-l cunosc, dar despre care ințeleg ca este angajat al IPJ Brașov, scrie pe Facebook ce-i trece…

- Premierul Mihai Tudose a refuzat propunerea inaintata de ministrul de interne Carmen Dan de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Prim-ministrul a anunțat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca a discutat cu Bogdan Despescu, inainte de a lua decizia aceasta, și i-a spus ca intr-o…

- Politistul Marian Godina si fostul sef al BCCOA Alba Iulia, Traian Berbeceanu, s-au declarat solidari cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a…

- Chestorul Catalin Ionita, seful Directiei Generale Anticoruptie, din Ministerul Afacerilor Interne, va prelua temporar sefia Politiei Romane, pentru un interimat de 6 luni. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a propus destituirea sefului Politiei...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemultumita, marti, de explicatiile date de oficialii Politiei Române în cazul agentului acuzat de pedofilie, precizând ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. ''Am cerut clarificari de la conducerea…

- Ministrul Carmen Dan a afirmat sambata ca in Ministerul Afacerilor Interne vor fi in acest an aproximativ 6.000 de angajati noi, adaugand ca se doreste ca in cel mult patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni. "In anul 2018 vom avea alaturi de noi, in marea familie a ministerului,…

- Surprize neplacute vor fi și pentru unii bugetari ale caror salarii vor scadea chiar de la inceputul anului viitor, a declarat Olguța Vasilescu, duminica, la emisiunea Subiectiv realizata de Razvan Dumitrescu la Antena 3. - "Pensiile cresc anul viitor, cum au crescut și anul acesta. Anul viitor…

- Carmen Dan a declarat, sambata seara, la un post TV, ca au inceput sa se vireze banii in urma recalcularilor pensiilor militare. De asemenea, ministrul de Interne a facut și anunțul referitor la pensionarile anticipate. "Suntem in 9 septembrie. Ieri s-au facut virari pe carduri catre 16.700 de pensionari…