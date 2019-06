Carmen Dan: Oare trebuie să-mi dau DEMISIA? „Dincolo e situația tragica, suferința familiei și camarazilor, subiectul principal pe care-l putem discuta acum, la rece, dupa ce emoția a trecut, este dotarea poliției. In acest domeniu am destule lucruri care nu ma pot mulțumi cu atat mai mult cu cat e responsabnilitatea ministrului sa aduca resurse financiare și logistice pentru nevoile Ministerului. Dar oare trebuie sa-mi dau demisia pentru ca am adus cel mai mare buget al MAI din ultimii 10 ani? Sau pentru ca in mandatul meu s-au luat cele mai multe mijloace de protecție pentru polițiști, veste antiinjunghiere și veste antiglonț. Sau pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

