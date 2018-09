Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, susține ca șe așteapta sa fie citat la parchet, in dosarul privind protestul din 10 august la finalul anchetei."Cred ca undeva la un moment de final voi fi si eu citata sau invitata la Parchet, iau in calcul si acest moment, dar asa cum am declarat,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, l-a criticat, la inceputul audierii sale care are loc marti la Comisia de Aparare din Senat, pe presedintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca „s-a antepronuntat” cu privire la violentele din Piala Victoriei din 10 august. Dan a criticat de asemenea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, la sosirea in Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților, ca procurorii nu au chemat-o pana acum la audieri la Parchet, in cadrul dosarului privind violențele de la mitingul din 10 august, scrie Mediafax. "Nu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi ca jandarmii au fost indreptatiti sa depuna "o sesizare" la Parchet in cazul evenimentelor din 10 august pentru ca ei au avut un rol important si determinant in gestionarea evenimentelor.

- Intrebat care este opinia sa despre interventia jandarmilor la mitingul diasporei, Nicolae Bacalbasa a sustinut ca "jandarmii au actionat conform tuturor normelor legale", el facand o paralela cu confruntarile din Fasia Gaza. "Eu stiu de exemplu ca de patru luni se desfasoara niste demonstratii…

- Asociatia ”Evolutie in Institutie” a anuntat, marti, ca va depune plangere penala pentru abuz in serviciu pe numele lui Carmen Dan si a sefilor Jandarmeriei, Sebastian Cucos si Ionut Catalin Sindile, dupa audierile din Comisia de Aparare, acuzandu-i de lipsa de transparenta si clasificarea nejustificata…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca jandarmii nu vor raspunde oamenilor politici, ea adaugand ca aspectele care tin de siguranta nationala referitoare la mitingul de vineri le va prezenta in cadrul CSAT, daca i se va solicita acest lucru. "Departe de mine…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, ca interventia in forta a Jandarmeriei este decisa de prefect. Pregatiri pentru marele miting anunțat in data de 10 august la București, unde se preconizeaza participarea a peste un milion de persoane venite din diaspora.