- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat joi ca sindicalistii din cadrul Politiei Romane trebuie sa constientizeze ca este important sa existe un echilibru intre maririle salariale si asigurarea conditiilor necesare desfasurarii in cat mai bune conditii a activitatii. "Cred ca trebuie…

- Proiect: Cetatenii care refuza sa le legitimeze vor plati amenzi de trei ori mai mari Ministrul de Interne, Carmen Dan, a prezentat in ședința de Guvern de joi un proiect de lege care inasprește dur pedepsele pentru ultraj și tulburarea ordinii publice și da mana libera organelor insarcinate cu mentinerea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- Carmen Dan s-a aflat, alaturi de premierul Dancila, dar si de noul sef al Politiei Romane, chestorul principal Catalin Ionita, la sedinta la care s-a prezentat bilantul activitatii Inspectoratului General al Politiei Romane pe anul trecut. In discursul pe care l-a sustinut la acest eveniment, Carmen…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reamintit, vineri dimineața, la prezentarea bilantului Politiei Romane pe anul 2017, ca cei 8000 de politisti au ramas fara sporul de 40%, intrucat nu mai exista baza legala pentru acordarea acestuia. Cu toate acestea, cateva zeci de mii de politisti vor avea, de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan,vine cu noi precizari in scandalul iscat dupa ce sindicalistii au acuzat faptul ca pentru mii de politisti salariile scad, ca urmare a "revolutiei fiscale". Intrebata de jurnalisti despre acest subiect, Carmen Dan le-a atras atentia acestora ca desi pentru unii remuneratiile…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, arunca in aer scandalul legat de Serviciul de Protecție și Paza. Deși inițial serviciul de escortare al premierului fusese preluat de catre Jandarmerie, Carmen Dan a precizat ca aceasta instituție nu va inlocui SPP pe termen lung. Citește și: ALERTA - Președintele…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis miercuri un mesaj de Ziua Unirii Principatelor Romane in care a subliniat ca 24 Ianuarie reprezinta primul pas in scrierea "certificatului de nastere" al Romaniei de astazi. "In acest an, mai mult ca oricand, ziua de 24 Ianuarie are o importanta…

- Carmen Dan i-a trasat sarcini noului sef al Politiei, chestorul Catalin Ionita. Ministrul de Interne i-a cerut un raport cu toate problemele pe care Politia Romana le are in momentul de fata. Carmen Dan promite ca, la o luna dupa terminarea verificarilor, va rezolva neregulile gasite.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, nu renunța la ideea schimbarii șefului Inspectoratului General al Poliției Romane, Bogdan Despescu. Carmen Dan a avut o discuție pe acest subiect cu prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, care a anunțat ca o decizie va fi luata miercuri. Cel mai probabil, șeful IGPR…

- Carmen Dan este dispusa sa demisioneze, daca partidul o va cere in Cex-ul PSD din 15 ianuarie . Declarația vine chiar de la ministrul de Interne și a fost facuta inainte de ședința. „Daca partidul imi va cere, voi face asta”, a spus Carmen Dan, intrebata de jurnalisti daca va demisiona din functia…

- Niculae Badalau a facut o afirmatie soc intr o emisiune tv legata de scandalul din PSD. Presedintele executiv al partidului sustine ca, luni, trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan, scrie Romania TV.Exista o disputa de partid care a fost accentuata…

- "Fondul acestei dispute publice nemaiintalnite pana acum arata inca o data, la doar cateva luni de la episodul Grindeanu ca PSD-ul lui Dragnea este incapabil sa tina fraiele unei guvernari stabile, lansandu-se in mod continuu in razboaie de interese ale diverselor gasti de putere din partid.…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a raspuns ferm premierului Mihai Tudose care o acuzase de minciuna in privința numirii chestorului Catalin Ionița la șefia Poliției Romane. Premierul ii...

- „Am dovada acceptului dat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane in situatia in care premierul ar fi acceptat propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu. Acest acord a ajuns si la domnul premier. Avem documente si vorbe. Acordul a fost semnat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, urmeaza sa prezinte public, in declaratia programata joi seara, acceptul initial al lui Catalin Ionita de a prelua sefia Politiei Romane, desi ulterior a facut raport prin care refuza aceasta numire. ”Carmen Dan urmeaza sa prezinte public dosarul inaintat…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane. „Seful Politiei a fost inlocuit. Aveam o propunere. Am aflat ca acel…

- 'Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- Cazul polițistului pedofil a deschis un adevarat razboi politic. Dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan i-a propus premierului sa-l demita pe șeful Poliției Romane a inceput scandalul. Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful poliției și ar forța demiterea lui Carmen Dan.Citește și: Dezvaluire…

- Premierul Mihai Tudose a avut o discutie cu ministrul de Interne, Carmen Dan, dupa sedinta de Guvern de miercuri in care a anuntat nu il va demite pe seful Politiei Romane, asa cum i-a ministrul, ci i-a solicitat acestuia un plan de masuri.

- Relația dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan este una de tensiune maxima sau cel puțin asta arata ultimele ieșiri publice ale celor doi. In timp ce Carmen Dan a ieșit cu un mesaj foarte dur la adresa polițiștilor și a cerut demisii pe banda rulanta, Mihai Tudose i-a laudat…

- In Guvern spiritele dau in clocot, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan. Ministrul a inaintat solicitarea de destituire din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, iar premierul nu ar fi de acord cu acest lucru.Inaintea…

- Catalin Ionița refuza numirea in fruntea Poliției Romane, potrivit unor surse. Numele chestorului Catalin Ionița a fost propus de ministrul de Interne, Carmen Dan. Carmen Dan a propus demiterea șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu , in urma scandalului iscat in cazul polițistului pedofil Eugen…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a trimis, marți, premierului Mihai Tudose cererea de demitere din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, in urma scandalului iscat de cazul polițistului acuzat de pedofilie. „Așa cum am anunțat am cerut clarificari de la Poliția Romana. Am constatat ca…

- Scandalul politistului pedofil a declansat un scandal imens in cadrul Politiei Romane. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o iesire furibunda in care a cerut premierului Mihai Tudose demiterea lui Bogdan Despescu, actualul sef al politiei.In locul acestuia, Carmen Dan il vrea pe Alexandru…

- Intr-o intervenție telefonica la emisiunea „Ediție speciala” de la Romania TV, Dan Andronic susține informațiile publicate de Evenimentul Zilei despre dezvaluirea momentului: Ministrul de Interne, Carmen Dan ar fi inscenat scandalul cu microfonul „gasit” in casa acesteia, conform unor surse din cadrul…

- Potrivit unor surse guvernamentale, premierul ar urma sa aiba o intalnire cu șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, dupa ce Carmen Dan s-a declarat nemultumita de explicatiile „lacunare” pe care le-a primit in cazul politistului de la Rutiera acuzat de pedofilie. Ministrul de Interne a inaintat și…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- "Scandalos, absolut scandalos cazul pedofilului din Poliție. Mi se pare absolut ireal ce aflam de la o ora la alta. Totuși, acel monstru a fost acoperit 3 zile de catre șefii și colegii sai. Ce Legislație este asta in care oamenii aștia se acopera unii pe alții in Instituțiile Statului din Romania,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Premierul Mihai Tudose afirma ca decizia va fi luata maine.„Maine o sa am o discuție cu el (cu Bogdan Despescu - n.r.). Dupa discuția cu el voi lua o decizie”,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemultumita, marti, de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul agentului acuzat de pedofilie, precizand ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. ”Am cerut clarificari de la conducerea Politiei Romane. Am constatat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis un mesaj ferm intr o conferinta de presa, prin care si a exprimat nemultumirea cu privire la explicatiile pe care le a primit din partea Politiei Romane in cazul politistului acuzat de pedofilie. Aceasta a mai mentionat ca are asteptari foarte mari de la…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat marti ca i-a cerut premierului imputernicirea pe o perioada de sase luni in functia de sef al Politiei Romane a chestorului principal Catalin Ionita, in conditiile in care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat de…

- Dupa scandalul din interiorul PSD, acum bubuie un nou scandal, de data aceasta in interiorul Guvernului. Surse politice ne-au precizat ca premierul Mihai Tudose nu-l considera vinovat pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan i-a cerut sa demisioneze.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemultumita, marti, de explicatiile date de oficialii Politiei Române în cazul agentului acuzat de pedofilie, precizând ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. ''Am cerut clarificari de la conducerea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu.”Am cerut cateva clarificari de la conducerea Poliției Romane. Am constatat ca Poliția Romana a facut o informare foarte rapida rin cadrul IGPR. Niciun…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit intr-o interventie la Romania TV despre controversele iscate in jurul pensionarilor anticipate din cadrul ministerului, dar si despre stadiul recalcularii pensiilor militare. Ministrul sustine ca banii au inceput deja sa se vireze catre oameni, procesul…

- 'Ziua de astazi mi-am dorit a fi dedicata unor intalniri cu o parte din oamenii care zilnic sunt in strada avand ca singur scop siguranta si protectia cetatenilor. I-am vizitat pe colegii de la Brigada Rutiera Bucuresti si din cadrul Sectiei 7, precum si pe cei de la Detasamentul de Pompieri 'Mihai…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis vineri un mesaj in care vorbeste despre cei 28 de ani care au trecut de la Revolutia din decembrie 1989, precizand ca romanii au recurs la sacrificiul suprem pentru libertate, scriind o fila importanta a istoriei cu durere, lacrimi, sange si curaj."Romania…

