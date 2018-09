Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri ca nu se teme ca va fi pusa sub acuzare in dosarul penal legat de modul in care au intervenit jandarmii la protestul din 10 august.



Intrebata de jurnalisti, la finalul unui eveniment de la Academia de Politie, daca se teme ca va fi pusa sub acuzare in acest dosar, Carmen Dan a precizat: "Nu. Unui om care nu a gresit cu nimic nu are de ce sa ii fie teama".



Carmen Dan a subliniat ca nu a fost citata pana acum la Parchet. "Nu, iarasi nu. Daca voi fi citata sambata sau duminica, va anunt, va promit", a spus ministrul…