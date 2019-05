Carmen Dan: ”Nu-mi voi da demisia nici imediat, nici imediat”

Are, oare, cineva probe sau indicii ca votul din tara a fost fraudat? Daca da, sa intelegem ca PNL a castigat niste alegeri fraudate? Va asigur ca toate datele centralizate in ziua votului arata ca nu au existat situatii in planul ordinii publice care sa influenteze rezultatul votului. Daca organizatoric putem discuta de sincop, atunci tot MAI este acela care a sesizat public situatiile privind functionarea tabletelor si modul cum acestea semnalau in mod eronat diverse situatii, care ar fi reprezentat un posibil vot multiplu. Va asigur ca, din verificarile politiei, nu s-au confirmat astfel de…