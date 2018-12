Ministrul de Interne, Carmen Dan, sustine ca o suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis nu este o varianta luata in calcul de coalitia de guvernare PSD-ALDE, pentru ca ar arunca tara in haos intr-un moment extrem de important. "O suspendare a presedintelui, pentru ca eu cred ca asta forteaza presedintele Iohannis, ar arunca Romania in haos intr-un moment extrem de important si tocmai de aceea speram intr-o decizie a CCR. Ne dorim mai mult decat oricine altcineva ca lucrurile sa intre pe fagasul normal si sa ne putem continua activitatea ca de fiecare data in interesul cetatenilor",…