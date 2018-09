Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri ca nu se teme ca va fi pusa sub acuzare in dosarul penal legat de modul in care au intervenit jandarmii la protestul din 10 august. Intrebata de jurnalisti, la finalul unui eveniment de la Academia de Politie, daca se teme ca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, dupa acuzațiile Gabrielei Firea, potrivit carora se folosește de serviciul secret al MAI, ca va da toate raspunsurile in cadrul Comisiei de Aparare a Senatului, unde va merge marți, la ora 14.30."Nu voi face precizari pe scarile ministerului.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca nu ministrul coordoneaza interventiile Jandarmeriei, iar dupa fiecare misiune operativa se face un raport, urmand ca in cursul zilei de sambata sa prezinte concluziile acestuia, scrie Agerpres."Asa cum stiti, si am precizat ori de cate…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca are incredere ca ancheta Politiei va lamuri cazul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii inmatriculate in Suedia cu numere preferentiale.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, spune ca are incredere ca ancheta Politiei va lamuri cazul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii inmatriculate in Suedia cu numere preferentiale. "Am toata increderea ca seful Politiei Romane, care in acest moment deruleaza o serie de verificari,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a vorbit despre moartea soțului ei și cum a trecut peste acest moment trist din viața sa, intr-un interviu acordat unui post tv de știri, amintind și de toate jignirile pe care a trebuit sa le suporte in urma decesului. ”Mi-e greu sa vorbesc. Face parte din…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri, la Dragasani, referitor la proiectul de lege de modificare a Codului rutier, ca Politia rutiera isi va face in continuare datoria si "sa nu se gandeasca nimeni ca nu vom avea radare pe drum". Intrebata despre scrisoarea deschisa…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a convocat duminica comandamentul de inundatii in sistem de videoconferinta cu autoritatile locale din judetele aflate sub avertizari meteorologice, anuntand ca sunt pregatiti sa intervina pentru a ajuta oamenii 21.000 de jandarmi si politisti, echipati cu peste…