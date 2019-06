Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala informatii incendiare! In aceste zile se dau lupte grele in sanul Partidului Social Democrat, pentru funcția de președinte al formațiunii.O lege nescrisa arunca-n aer jocurile din PSD... Citește AICI care este adevarata miza a RAZBOIULUI FRATRICID din PSD -'LEGEA' care rastoarna…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dinamitat informațiile privitoare la condamnarea fostului lider al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, ce au aparut in spațiul public.Astfel, reprezentanții Curții Supreme au reacționat in forța, dupa ce... Citește AICI cum a ARUNCAT in AER Inalta…

- Urmatorii 3 ani și 6 luni vor fi petrecuți in pușcarie de catre Liviu Dragnea, dupa condamnarea in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea a lasat in aer PSD-ul și guvernarea, Camera Deputaților, dar și pe concubina sa, cu aproape 30 de ani mai tanara, Irina Tanase.Conform…

- Ambasada Marii Britanii apreciaza ca, prin prezenta masiva la vot si printr-o decizie cheie a justitiei, Romania a demonstrat ca institutiile sale functioneaza, iar spiritul civic este mai puternic ca niciodata, conform Agerpres.Citește și: Sindicaliștii din Poliție ii CER DEMISIA lui Carmen…

- Gabriela Firea a lansat luni un apel la solidaritate în rândul social-democraților, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare și s-a predat la penitenciarul Rahova. „Ne aflam într-un moment de rascruce și avem de luat, sub presiunea evenimentelor…

- Deputatul PMP Robert Turcescu a reacționat dupa ce ICCJ a decis condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani și 6 luni de inchisoare.„Din blocul plin de corporatisti din apropierea sediului PMP s-au auzit urale Se incheie o era politica, din acest moment Romania intra pe alt drum.PCR…

- Parchetul militar de pe langa Tribunalul București s-a autosesizat in cazul intervenției jandarmilor la Topoloveni in timpul vizitei președintelui PSD, Liviu Dragnea, conform unor surse judiciare.PMP, dar și 41 de grupuri civice au solicitat demisia ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan,…

- Lovitura in plin pentru ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan! Omul pentru care a girat in fața liderului Partidului Social Democrat, LIviu Dragnea, a tradat-o.Concret, au aparut informații conform carora omul sau de incredere ar fi „Cartița” lui... Citește AICI cine e omul care a TRADAT-O pe Carmen…