Carmen Dan sustine ca anchetele privind protestul din 10 august nu sunt gestionate intr-un mod echilibrat, acuzand procurorii ca se axeaza doar pe ancheta privind intervenția jandarmilor, cercetarile in cauza in care sunt cautați participanții la protest agresivi și in cea de la DIICOT, privind o posibila lovitura de stat, treneaza.

"Nu mai cred in coincidente si iau in considerare un mod nu tocmai echilibrat de a gestiona aceasta ancheta. (..) Noi, dar si o mare parte a opiniei publice ,am vrea sa constatam ca ancheta se desfasoara in mod echilibrat si fata de jandarmii care au gresit…