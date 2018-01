Carmen Dan, nici vorba de DEMISIE. Ministrul de Interne il ataca in schimb dur pe Mihai Tudose

Stiri pe aceeasi tema

- "Colegii meu au cerut premierului sa raspunda daca exista acest document la dosarul care a fost inaintat privind numirea chestorului Ionița. Au trecut 11 ore și jumatate și Mihai Tudose nu a raspuns. Nu a furnizat acest document. Este inșelaciune ce s-a intamplat. Este mințirea opiniei publice. Este…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri ca,"daca va fi lasata", Carmen Dan isi va da demisia din functia de ministru al Afacerilor Interne. "Domnia sa si-a exprimat luni, incepand de luni ca e dispusa sa-si dea demisia. Eu i-am spus ca in momentul asta, eu cred ca i-o accept, daca si-o da.…

- Liberalii solicita demisia ministrului de Interne si a sefului Politiei Romane si ii cer premierului Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere a lui Carmen Dan din functia de ministru al Internelor, a declarat joi presedintele PNL, Ludovic Orban. "PNL solicita demisia atat a sefului…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Premierul Mihai Tudose i-a cerut, prin intermediul presei, ministrului de Interne sa demisioneze. Indiscutabil, avem de-a face cu un anunț de șah la adresa lui Liviu Dragnea. Ii cere, nici mai mult nici mai puțin decat sa-și sacrifice omul instalat in acest minister cheie.…

- * Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat ca va da "lamuriri cat de curand" in legatura cu declaratia premierului Mihai Tudose la adresa ei. Tudose a afirmat miercuri ca, "daca va fi lasata", Carmen Dan isi va da demisia din functia de ministru al Afacerilor Interne. * Ancheta efectuata…

- Primul-ministru Mihai Tudose nu a dat curs solicitarii ministrului de Interne, Carmen Dan, de a-l demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, acesta avand o discutie cu seful Guvernului la...

- 'Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- Razboi imens in PSD. Dupa disputa dintre Carmen Dan și Mihai Tudose ies la iveala alianțele celor doi. Unul dintre oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea se pare ca a trecut de partea lui Mihai Tudose. Ministrul pentru Dialog Social, Gabriel Petrea, ii ține partea lui Tudose.Citește și:…

- Cazul polițistului pedofil a deschis un adevarat razboi politic. Dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan i-a propus premierului sa-l demita pe șeful Poliției Romane a inceput scandalul. Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful poliției și ar forța demiterea lui Carmen Dan.Citește și: Dezvaluire…

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea sedintei de Guvern, conform Romaniatv.net. Eu pot sa mi dau demisia daca e nevoie", ar fi spus Carmen Dan, potrivit surselor politice. Raspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe masura:…

- "MISOGINISM?! Inadmisibil ca Ministrul de Interne al Romaniei sa fie luat "la mișto" pe Facebook, de un agent de poliție Salut Dragi Prieteni! Constat oripilat cum un ins pe care nu-l cunosc, dar despre care ințeleg ca este angajat al IPJ Brașov, scrie pe Facebook ce-i trece…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea ședinței de Guvern.In debutul ședinței de Guvern, premierul Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Dupa aceasta intanlnire din…

- Relația dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan este una de tensiune maxima sau cel puțin asta arata ultimele ieșiri publice ale celor doi. In timp ce Carmen Dan a ieșit cu un mesaj foarte dur la adresa polițiștilor și a cerut demisii pe banda rulanta, Mihai Tudose i-a laudat…

- ”Din punct de vedere politic, Mihai Tudose este prietenul pedofililor. Asta se intampla! Nu exista o alta explicație decat policianismul domnului Tudose in legatura cu aceasta decizie” a spus Bogdan Chirieac, la Antena 3. ”Mihai Tudose de la Baneasa” Analistul politic a adaugat: ”Cata…

- Desi deunazi Carmen Dan ii propusese sefului Guvernului schimbarea din functie a lui Bogdan Despescu, Mihai Tudose il pasuieste pe seful Politiei Romane. Comcret, premierul a anuntat ca i-a dat o saptamana lui Despescu sa anunte ce masuri intentioneaza sa ia “pentru a remedia situatiea”. Revenim! Decizia…

- In Guvern spiritele dau in clocot, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan. Ministrul a inaintat solicitarea de destituire din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, iar premierul nu ar fi de acord cu acest lucru.Inaintea…

- Premierul Mihai Tudose va fi fata in fata cu ministrul de Interne, Carmen Dan, la sedinta de guvern care este asteptata sa inceapa la ora 13.00, la care seful Guvernului urmeaza sa anunte ce a decis in privinta sefului Politiei Romane.

- Catalin Ionița refuza numirea in fruntea Poliției Romane, potrivit unor surse. Numele chestorului Catalin Ionița a fost propus de ministrul de Interne, Carmen Dan. Carmen Dan a propus demiterea șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu , in urma scandalului iscat in cazul polițistului pedofil Eugen…

- Discutia dintre premierul Mihai Tudose si seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, s-a incheiat, seful Executivului urmand sa anunte daca va semna demiterea acestuia asa cum a solicitat inca de marti ministrul Carmen Dan, in contextul scandalului cu politistul pedofil. Seful Politiei Romane,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a trimis, marți, premierului Mihai Tudose cererea de demitere din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, in urma scandalului iscat de cazul polițistului acuzat de pedofilie. „Așa cum am anunțat am cerut clarificari de la Poliția Romana. Am constatat ca…

- Scandalul politistului pedofil a declansat un scandal imens in cadrul Politiei Romane. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o iesire furibunda in care a cerut premierului Mihai Tudose demiterea lui Bogdan Despescu, actualul sef al politiei.In locul acestuia, Carmen Dan il vrea pe Alexandru…

- Victor Ponta face acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea! Conform fostului președinte al PSD, Mihai Tudose are putea fi schimbat din fruntea Guvernului, pe modelul Sorin Grindeanu.”O sa il schimbe Dragnea și pe Tudose și o sa vina cu cine crede el ca e cuminte. Ii pune sa semneze toate…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Seful Executivului va decide daca semneaza demiterea lui Bogdan Despescu, asa cum a cerut Carmen Dan, abia dupa o intalnire cu acesta, transmite Mediafax.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Premierul Mihai Tudose afirma ca decizia va fi luata maine.„Maine o sa am o discuție cu el (cu Bogdan Despescu - n.r.). Dupa discuția cu el voi lua o decizie”,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemultumita, marti, de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul agentului acuzat de pedofilie, precizand ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. ”Am cerut clarificari de la conducerea Politiei Romane. Am constatat…

- Dupa scandalul din interiorul PSD, acum bubuie un nou scandal, de data aceasta in interiorul Guvernului. Surse politice ne-au precizat ca premierul Mihai Tudose nu-l considera vinovat pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan i-a cerut sa demisioneze.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu.”Am cerut cateva clarificari de la conducerea Poliției Romane. Am constatat ca Poliția Romana a facut o informare foarte rapida rin cadrul IGPR. Niciun…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- Comisarul european Corina Cretu se va afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care are programate intalniri cu premierul Mihai Tudose si cu mai multi membri ai Executivului si va participa la o serie de actiuni privind finantarea europeana, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Conform…

- Centrul International Antidrog si pentru Drepturile Omului (CIADO) ii solicita premierului Mihai Tudose si ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, demiterea conducerii Agentiei Nationale Antidrog. 0 0 0 0 0 0

- Guvernul va discuta, in ședința de miercuri, in prima lectura, un pachet de legi printre care se numara statutul polițistului, a anunțat premierul Mihai Tudose. "Azi avem, în prima lectura, un pachet de legi foarte importante (...), printre care statutul polițistului",…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi, ca nu a discutat cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, despre dispozitivul gasit de aceasta in locuinta sa, seful Guvernului precizand ca in acest caz ...

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi, ca nu a discutat cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, despre dispozitivul gasit de aceasta in locuința sa, șeful Guvernului precizand ca in acest caz este o ancheta in curs. Întrebat daca a avut vreo discuție cu Carmen Dan dupa afirmațiile…

- Mihai Tudose a afirmat ca nu a mai discutat in ultima perioada cu șeful statului. Intrebat daca nu se impune o discuție cu Klaus Iohannis avand in vedere criticile pe marginea masurilor fiscale dar și pe MCV, prim-ministrul a raspuns: "Nu-mi amintesc sa fiu criticat pentru MCV. Care este acuza adusa…

- Deficitul de personal a fost una dintre temele discutate, joi, in judetul Brasov, de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, cu inspectorii sefi de politie din tara, ministrul subliniind ca in anul 2018 se vor incadra doua promotii de agenti, precum si ofiterii care termina Academia de Politie…

- „Felicitari domnule ministru Mișa pentru alocuțiunea de la inceput. Tocmai am aflat acum ca niște sucursale ale unor banci ca au dat liber angajaților pentru a participa la mitingul din fața ( din fața Guvernului - n.r). Deci sunteți pe drumul cel bun. Daca bancile sunt nervoase pe chestia asta eu va…

- Liderii PSD au o noua intalnire la Vila Lac, marti seara, surse social-democrate spunand ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri.La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, s-a intalnit vineri cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe, cu ministrul Energiei, Toma Petcu, si cu meteorologul Florinela Georgesc, si a discutat cu toti prefectii de judete, facand apel la toate autoritatile sa se pregateasca pentru sezonul de iarna cu…

- Digi24 a aflat ca premierul Mihai Tudose nu e deloc incantat de anuntul despre noua taxa facut de Ionut Misa, care n-ar fi la prima problema de comunicare. Surse apropiate Guvernului spun ca Tudose a avut o discuție cu ministrul Mișa, iar șeful Guvernului l-a mustrat pe Ministrul de Finanțe pentru declarațiile…