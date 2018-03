Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne a scris, joi, pe Facebook, dupa ce a mers in zonele afectate de inundatii, ca mai este nevoie de mult timp ca birturile sa nu mai fie pline, precizand ca a vorbit cu mai multi oameni care probabil "sarbatoareau 15 martie".

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține ca este necesara introducerea posibilitații plații orelor suplimentare pentru angajații ministerului din serviciul operativ sau care desfașoara activitați cu caracter neprevazut.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca in anul 2017 salariile politistilor au crescut cu 10%, precizand ca anul trecut au iesit din sistem 8.213 de angajati.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a chemat-o marți in audiența pe deputatul PSD, Andreea Cosma, dupa ce aceasta a facut un apel la ministru și s-a plans ca a primit mesaje de amenințare. Dupa aceasta intrevedere, deputatul PSD, Andreea Cosma, a luat decizia de a depune in cursul zilei de astazi o…

- Deputatul Andreea Cosma, miscare neasteptata in scandalul momentului! Politicianul a reclamat recent faptul ca a primit mai multe mesaje de amenintare si ieri a facut un apel catre ministrul Carmen Dan, careia ii solicita ajutorul. Iata ca ministrul a reactionat si a chemat-o la discutii pe social-democrata…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, vineri, la bilantul organizat de Politia Romana despre faptul ca are in vedere o reforma in cadrul institutiei, dupa scandalurile si acuzatiile care au planat asupra acesteia in ultima perioada. Citeste si: ANI da o NOUA lovitura: Alti 6 functionari…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, vineri, despre salariile din cadrul institutiei pe care o conduce. Aproximativ 8000 de politisti vor ramane fara unele sporuri. „Toata lumea a așteptat raportul postat pe site-ul Guvernului, eu va propun sa procedam la fel. Astazi, va fi…

- Odata ce Laura Kovesi a declarat, seara trecuta, ca pana la conferinta de presa, nu primise “niciun fel de solicitare oficiala” cu privire la cei doi ofiteri de politie judiciara despre care MAI-ul anuntase in cursul zilei de miercuri ca s-a cerut revocarea detasarii la Directie Nationala Anticoruptie,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, intervine in scandalul momentului. Scaderile salariale din domeniul public dupa revolutia fiscala au declansat un scandal imens. Sindicatele si cetatenii sunt revoltati de schimbarea legislatiei si spun ca salariile acestora au scazut.Citește și: RUSINOS!…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut, miercuri, ca Jandarmeria nu a preluat atributiile SPP si ca situatia premierului Viorica Dancila, careia i s-a asigurat protectie de catre Jandarmerie, este una absolut particulara, masura in cazul sau fiind una punctuala.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis miercuri un mesaj de Ziua Unirii Principatelor Romane in care a subliniat ca 24 Ianuarie reprezinta primul pas in scrierea "certificatului de nastere" al Romaniei de astazi. "In acest an, mai mult ca oricand, ziua de 24 Ianuarie are o importanta…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat , vineri, ca noul șef al Poliției, chestorul principal Catalin Ionița, și-a preluat funcția. Mai mult decat atat, ministrul a anuntat si cine ii va fi acestuia adjunct. Este vorba despre comisarul sef Florin Dragnea, care va ocupa functia de inspector general…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, nu renunța la ideea schimbarii șefului Inspectoratului General al Poliției Romane, Bogdan Despescu. Carmen Dan a avut o discuție pe acest subiect cu prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, care a anunțat ca o decizie va fi luata miercuri. Cel mai probabil, șeful IGPR…

- Consilierul lui Carmen Dan implicat in scandalul politistului pedofil isi da demisia. Valentin Raciu anunta pe Facebook ca azi a decis sa-si inceteze activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. "Asa vad eu ca politist responsabilitatea", afirma el.

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni seara, ca a facut ce trebuia sa faca, întrebata de presa la finalul CExN al PSD daca se simte responsabila pentru „aceasta plecare a guvernului”. „Eu am facut ce trebuia sa fac”, a declarat Carmen Dan.…

- Carmen Dan e omul de la care a plecat criza din Guvernul Mihai Tudose! Ea i-a cerut premierului demiterea șefilor din Poliția Romana, dar s-a izbit de refuzul acestuia. S-a ajuns la caderea executivului, iar ministrul de Interne a declarat, dupa ședința CEX a PSD, ca a facut ce trebuia sa faca.”Eu…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns in urma cu doar cateva minute la sediul PSD din Kiseleff, unde are loc sedinta Comitetului Executiv. Intrebata despre conflictele din cadrul Guvernului, dar si despre sansa unei impacari cu Mihai Tudose, Carmen Dan le-a dat jurnalistilor un raspuns scurt:…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a facut o afirmație șoc îm emisiunea „Subiectiv”, și anume ca mâine trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. „Într-o relație foarte buna. Suntem colegi…

- La Antena 3, in emisiunea ”News Magazine” fostul premier Sorin Grindeanu a declarat: ”Indemnul meu este la dialog și la gasirea unei soluții. La cum s-au desfașurat lucrurile, miercuri, cand a fost sedința de guvern și varful disputei intre prim-ministru și doamna ministru de Interne, Carmen Dan,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit din nou despre decizia sa de a le cere "sa faca un pas în spate" chestorului Bogdan Despescu și șefului Serviciului Omoruri, Radu Gravris, într-o intervenție la un post TV.

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a raspuns ferm premierului Mihai Tudose care o acuzase de minciuna in privința numirii chestorului Catalin Ionița la șefia Poliției Romane. Premierul ii...

- Dialogul dintre ministrul de interne Carmen Dan și premierul Mihai Tudose a fost adus de cel din urma la faza de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare, deși ministrul a ales calea comunicarii instituționale publice. Mai mult, premierul se afunda intr-o explicație penibila. Dupa ce, joi…

- Fostul presedinte Traian Basescu a scris, joi seara, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, statul roman ”se face tandari”, afirmand ca raspunsul pe care Carmen Dan il da premierului este ”ridicol”.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca a fost mintit in ultimul hal de Carmen Dan. „Nu mai am ce discuta cu ministrul de Interne. A spus ca e dispusa sa demisioneze, eu i-am spus ca o accept”, a spus Tudose. „Daca eram dupa ministrul de Interne ii dadeam pe toti afara din minister, […]

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a prezentat joi dimineata la Parchetul General, pentru a fi audiata in legatura cu dispozitivul de inregistrare gasit in locuinta sa. La intrarea in sediul Parchetului, Carmen Dan nu a vrut sa raspunda la intrebarile jurnalistilor. In noiembrie…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane. „Seful Politiei a fost inlocuit. Aveam o propunere. Am aflat ca acel…

- 'Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea sedintei de Guvern, conform Romaniatv.net. Eu pot sa mi dau demisia daca e nevoie", ar fi spus Carmen Dan, potrivit surselor politice. Raspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe masura:…

- Pensionarii din politia judetului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului politistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestatie lamentabila” iar Marian Serbulea, fost ofiter…

- In Guvern spiritele dau in clocot, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan. Ministrul a inaintat solicitarea de destituire din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, iar premierul nu ar fi de acord cu acest lucru.Inaintea…

- Scandalul politistului pedofil a declansat un scandal imens in cadrul Politiei Romane. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o iesire furibunda in care a cerut premierului Mihai Tudose demiterea lui Bogdan Despescu, actualul sef al politiei.In locul acestuia, Carmen Dan il vrea pe Alexandru…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat ca unul dintre responsabilii pentru modul in care s-a gestionat situația polițistului pedofil este comisarul Gavriș. "Aștept ca șeful Serviciului Omoruri sa faca un pas in spate", a spus Carmen Dan intr-o conferința de presa. Ca raspuns, a aparut…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemultumita, marti, de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul agentului acuzat de pedofilie, precizand ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. ”Am cerut clarificari de la conducerea Politiei Romane. Am constatat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, dupa verificarile efectuate ca urmare a arestarii politistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitatilor Politiei se folosesc teste psihologice fara licenta si a solicitat refacerea intregii proceduri de testare.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat marti ca i-a cerut premierului imputernicirea pe o perioada de sase luni in functia de sef al Politiei Romane a chestorului principal Catalin Ionita, in conditiile in care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut marti ca sefii de Servicii de la Omoruri si Control Intern din cadrul Brigazii Politiei Rutiere sa faca un pas in spate, adica sa demisioneze, dupa cazul in care un politist a fost depistat ca fiind pedofilul surprins de camerele de supraveghere in lift.…

- Spargerea reședinței ambasadorului din Pakistan, obiectiv cu grad ridicat de risc pazit de jandarmi, ar trebui sa-i arate ministrului de Interne, Carmen Dan, faptul ca Jandarmeria trebuie sa-si perfectioneze atributiile, nu sa primeasca sarcini „bizare”, a spus pe Facebook deputatul PNL, Ovidiu Raețchi,…

- 'Ziua de astazi mi-am dorit a fi dedicata unor intalniri cu o parte din oamenii care zilnic sunt in strada avand ca singur scop siguranta si protectia cetatenilor. I-am vizitat pe colegii de la Brigada Rutiera Bucuresti si din cadrul Sectiei 7, precum si pe cei de la Detasamentul de Pompieri 'Mihai…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, nu avea mandat sa faca declaratii publice in legatura cu modificarile aduse Codurilor penale, subliniind ca politistii trebuie sa se tina departe de sfera politica. Prezenta marti la "Gala…