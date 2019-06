Stiri pe aceeasi tema

- La alegerile din 26 mai, la Ministerul Afacerilor Interne au fost inregistrate peste 9.000 de semnalari privind posibile voturi multiple, din cauza functionarii defectuoase a softului tabletelor folosite in sectiile de votare, a declarat luni ministrul Carmen Dan.

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a facut, luni seara, intr-o conferința de presa, o serie de noi precizari privind modul in care au fost organizate in Romania alegerile europarlamentare și referendumul inițiat de Klaus Iohannis. Ministrul a anunțat ca informarea integrala privind modul in care…

- Pana la acest moment, angajatii MAI au primit in mod direct si au efectuat verificari cu privire la 48 de sesizari referitoare la comiterea unor infractiuni sau contraventii care au legatura cu procesul de votare la Alegerile Europarlamentare 2019. Pana acum 23 dintre sesizari nu au fost confirmate.

- "Efectivele Ministerului Afacerilor Interne care pe parcursul noptii au asigurat paza celor 18.730 de sectii de votare le-au predat cu sigiliile intacte, in aceasta dimineata la ora 6, presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de vot. Sectiile de votare din tara au fost deschise la ora 7…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat ca au fost mobilizați peste 50.000 de angajati pentru asigurarea unui proces electoral fara incidente la alegerile europarlamentare 2019. Cei mai mulți dintre aceștia vor asigura paza secțiilor de votare. "Pentru protectia sectiilor de votare si mentinerea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, cere Comisiei Academiei de Poliție sa faca publice argumentele deciziei privind teza de doctorat a șefului DGA, Catalin Ionița, menționand ca urmatorul pas este sesizarea autoritaților, pentru ca nu va „gira ascunderea sub preș a gunoiului”.„Vreți sa scoateți…

- Carmen Dan l-a taxat foarte dur pe Mihai Tudose, dupa ce fostul premier a spus luni despre ministrul de Interne ca este „mincinoasa, agresiva și incompetenta”. Dan l-a numit pe Tudose „badaran, oportunist și securist”, dupa ce fostul premier a intervenit ieri in scandalul dintre ministrul de Interne…

- Ministerul Afacerilor Interne a inaintat Parchetului pe 31 ianuarie toate documentele declasificate total sau partial referitoare la evenimentele din 10 august 2018, iar procurorii ar trebui sa 'caute vinovatii pe baza probelor si nu scuze', a declarat, vineri, ministrul Carmen Dan. 'Toate…