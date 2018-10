Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri, referitor la amanarea avansarii in grad a colonelului Catalin Paraschiv de catre presedinte, ca Administratia Prezidentiala foloseste prezumtia de nevinovatie doar cand ii convine sau doar cand este profitabil.

- Carmen Dan a declarat ca "propunerea de avansare in grad a colonelului Paraschiv a urmat toti pasii de legalitate si cred ca am precizat ca in mai in CSAT s-a aprobat participarea la concurs a colonelului Paraschiv. (...) Decizia de avansare in grad apartine presedintelui, dar pot sa va asigur in…

- Propunerea de avansare in grad a colonelului Catalin Paraschiv a urmat toti pasii de legalitate, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, si a adaugat ca respecta prezumtia de nevinovatie a acestuia, despre care spune ca este folosita de Administratia Prezidentiala doar cand ii…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat presedintelui Klaus Iohannis propunerea de avansare in grad a colonelului Catalin Paraschiv. Supranumit și „fantoma in alb”, Paraschiv a fost audiat de doua ori la Parchetul General in dosarul violențelor din 10 august dupa ce a fost filmat la protestul…

- Administrația Prezidențiala spune, pentru MEDIAFAX, ca MAI a transmis catre Klaus Iohannis propunerea de acordare gradului de general lui Catalin Paraschiv, demersul fiind motivat de faptul ca ofițerul a dat dovada de profesionalism și responsabilitate in exercitarea atribuțiilor de serviciu.„In…

- Ministrul Afacerilor Interne a transmis președintelui Romaniei propunerea de acordare a gradului de general de brigada cu o stea colonelului Paraschiv Dumitru Catalin-Razvan. Potrivit unui comunicat primit de Știrile Pro TV, Carmen Dan a facut aceasta propunere pentru ca „barbatul in alb”, așa cum a…