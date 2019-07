Povestea unui tablou inspirat dintr-un articol din ziar

Un articol apărut recent în paginile cotidianului "Renaşterea bănăţeană" a devenit, pentru una dintre cititoarele noastre fidele, sursă de... inspiraţie artistică. The post Povestea unui tablou inspirat dintr-un articol din ziar appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]