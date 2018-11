Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, le-a cerut, marți, șefilor Poliției “atitudine, pregatire și prezența in strada”. Ministrul a participat la Brașov, la Convocarea anuala cu șefii structurilor centrale și teritoriale ale Poliției Romane. Cu acest prilej, ministrul afacerilor interne a abordat…

- Guvernul de la Budapesta a consolidat controalele de-a lungul frontierei de sud a Ungariei in urma relatarilor conform carora aproximativ 70.000 de migranti se indreapta catre nord in regiunea Balcanilor, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, informeaza…

- Ministerul de Interne este tinta unor atacuri, le-a spus Carmen Dan astazi, studentilor de la Academia de Politie. Declaratia a fost facuta cu aluzie la ancheta de dupa evenimentele din 10 august! Ministrul a mai spus ca o comisie analizeaza cererea procurorului general al

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a reiterat, marți, in timpul audierii in Comisia de Aparare și Ordine Publica a Senatului, faptul ca Jandarmeria a acționat conform legii. “Pana in data de 10 august cand eu am revenit la minister, la comanda MAI a fost secretarul de stat pe Ordine Publica,…

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a anuntat joi, ca va depune o plangere penala pentru amenintare si ultraj pe numele cetateanului care a filmat-o si cu care a purtat o discutie despre presupusele minciuni spuse de ministrul de Interne, Carmen Dan, si Liviu Dragnea despre violentele din 10 august…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți in cadrul audierii in Comisia de aparare a Camerei Deputaților, ca pana in prezent au fost identificate șase cazuri "in care 10 jandarmi au fost semnalați ca autori ai unor fapte de natura penala"."Ancheta interna a Jandarmeriei continua.…

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, este "un propagandist jalnic al lui Liviu Dragnea" si incearca sa musamalizeze "responsabilitatea Jandarmeriei pentru gazarea si brutalizarea manifestantilor pasnici". "Exista raspundere politica pentru represiunea din…