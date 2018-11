Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), in zilele de 8 si 9 noiembrie, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, s-a aflat in Statele Unite ale Americii, unde a participat la Reuniunea ministeriala UE-SUA in domeniul Justitie si Afaceri Interne. Reuniunea din Washington, gazduita…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a discutat cu omologul italian, Matteo Salvini, teme importante pentru viitorul european al celor doua state, pentru comunitatea de romani din Italia și pentru cea de italieni din Romania. Concret, cei doi oficiali au discutat despre colaborarea…

- In contextul marcarii a sapte ani de la adoptarea "Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI intre Romania si Statele Unite ale Americii", care a avut loc la Washington DC, pe 13 septembrie 2011, prim-ministrul Viorica Dancila a salutat nivelul excelent al relatiilor dintre…