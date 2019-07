Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul convorbirilor cu Prim-ministrul Maia Sandu si cu Viceprim-ministrul Andrei Nastase, Presedintele Romaniei a urat succes celor doi in indeplinirea mandatelor lor de mare raspundere pentru viitorul cetatenilor Republicii Moldova. Presedintele Iohannis a reiterat sustinerea Romaniei in conditiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri convorbiri telefonice cu prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, cu viceprim-ministrul moldovean, Andrei Nastase, si cu omologul sau din aceasta tara, Igor Dodon, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, aceste discutii…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat pe pagina de Facebook ca a fost invitata in Romania de catre președintele Klaus Iohannis. Redam integral mesajul scris de Maia Sandu pe Facebook: Astazi am avut o convorbire telefonica cu Președintele Romaniei, Klaus Iohannis. I-am mulțumit Președintelui…

- Intr-un mesaj postat pe o retea de socializare, liderul democratilor moldoveni a subliniat ca 'PDM este tinut sub o presiune uriasa'. 'Partidele proeuropene din Parlament spun ca au refuzat dialogul cu PDM din cauza ca au o problema cu Vlad Plahotniuc. Vreau sa indepartez acest obstacol pentru viitor…

- 'Decizia de astazi (vineri) a PD de a merge in opozitie este fireasca, desi intarziata. Nu exista demisia unui guvern care nu exista din 8 iunie. Actiunile abuzive dictate de (Vlad) Plahotniuc au vrut sa nimiceasca orice urma de democratie' in Republica Moldova, a afirmat Maia Sandu intr-o conferinta…

- Președintele PAS, Maia Sandu, aduce mulțumiri Romaniei și președintelui Klaus Iohannis pentru sprijinul constant pe care Romania il acorda Republicii Moldova. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, politiciana saluta apelul Președintelui Iohannis catre liderii Uniunii Europene cu privire la soluționarea,…

- ''Este nevoie de o abordare echilibrata a tuturor factorilor politici pentru depasirea situatiei de criza din Republica Moldova. Voi acorda tot sprijinul necesar prin intermediul diplomatiei parlamentare pentru gasirea unei solutii care sa mentina Republica Moldova pe cursul sau european. In acest…

- Prim-ministrul Pavel Filip a discutat despre proiectele comune in derulare, dar și despre cele care urmeaza a fi implementate cu ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionița in cadrul unei intrevederi astazi, 18 aprilie.