Carmen Dan, in genunchi la Curtea de Apel!

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 4 martie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind eliberarea din funcția de procuror in cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul teritorial Cluj a doamnei Daciana Claudia Deritei…

- O decizie definitiva a Curții de Apel București a intors la Slobozia dosarul «Klevek», in care administratorii fostei societați Horticons din Fetești, devenita Klevek, au fost urmariți penal și trimiși in judecata pentru comiterea de infracțiuni economice. Ancheta a fost coordonata de procurorii Direcției…

- Politistii de ordine publica au indisponibilizat, pe parcursul anului trecut, peste 61.000 de metri cubi de material lemnos, in urma verificarilor si controalelor efectuate la nivel national, pentru prevenirea si combaterea taierilor ilegale de arbori, precum si pentru asigurarea legalitatii circulatiei,…

- O femeie de 62 de ani, din Galați, a murit, luni, la Spitalul Județean, din cauza gripei, acesta fiind al cincilea caz soldat cu deces de la inceputul sezonului, in județ. Numarul persoanelor care au murit din cauza virusului gripal, la nivel național, a ajuns la 73, potrivit mediafax.Citește…

- Pe prima pagina din “Craii de Curtea – Veche”, Mateiu Caragiale aminteste despre “prietenul meu Uhry”. Acesta era ziaristul Uhrynovsky, roman de origine polona, care a facut cariera la Paris. Despre Uhrynovsky a scris si Arghezi. Eu am luat povestea din cartea “Drumul cel mai scurt catre tine insuti”,…

- Sistemul european de supraveghere si control al prezentei produselor chimice in alimente este ”prea ambitios”, deci ”coplesit”, estimeaza Curtea europeana de conturi, intr-un raport publicat ieri. In contextul cresterii ingrijorarilor europenilor cu privire la substantele care sunt prezente in farfuriile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a decis sa isi caute dreptatea in afara Romaniei. Astfel, in dosarul TelDrum, Dragnea a dat in judecata Comisia Europeana la Curtea de Justitie a UE. Liderul PSD a atacat in justitie raspunsul Comisiei Europene la o plangere a sa impotriva modalitatii in care a fost…

- In urma controlului desfasurat de Directiei de Sanatate Publica s-a constat ca 27 de angajati ai unitatii spitalicesti, din 330 testati, sunt purtatori sanatosi ai stafilococului auriu. Persoanele au primit tratament. Directia de Sanatate Publica Bucuresti (DSP) a solicitat Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie…