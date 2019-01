Precizarile MAI vin in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a sesizat luni CCR cu privire la Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, sustinand, intre altele, ca printre atributiile principale ale Politiei Romane sunt incluse masuri de prevenire si combatere a terorismului.



"Inca de la inceput precizam faptul ca argumentele juridice vor fi prezentate si sustinute, conform legii, la Curtea Constitutionala a Romaniei. Insa, pentru a clarifica unele aspecte vehiculate deja in spatiul public, putem face unele precizari…