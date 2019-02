Stiri pe aceeasi tema

- ​Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la finalul ședinței CEx a partidului, ca a decis sa mai aștepte „puțin” raspunsul președintelui Iohannis cu privire la numirea celor doi miniștri de la Dezvoltare Regionala și Transporturi, iar apoi se va decide calea de urmat. Dragnea l-a…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a declarat, duminica seara, la finalul intalnirilor cu deputații și senatorii partidului, ca deocamdata, nu va face nimic in privința refuzului președintelui Klaus Iohannis de a-i numi pe miniștrii propuși la Transporturi și Dezvoltare. Totodata, s-a declarat nemulțumit…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Parlament, ca președintele Klaus Iohannis „are informații proaste” și ca "cel care l-a pus la conducerea SRI șomeaza", intrebat fiind de adoptarea unei OUG pe aministie și grațiere pana pe 15 ianuarie.”Inseamna ca Iohannis are informații proaste.…

- Liderul, PSD Liviu Dragnea, s-a dezlanțuit la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului a participat la ședința Guvernului Dancila."Fiecare om din Romania are dreptul sa se faca de ras. Cu toate ca ma certați ca am indraznit sa spun asta, in viziunea mea s-a facut de ras.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a avut un discurs foarte virulent, duminica, la ședința Consiliului Național al PSD, in cursul caruia i-a cerut lui Mihai Draghici, trezorierul PSD, și lui Florin Iordache, fostul ministru al justiției, sa depuna plangere penala pentru inalta tradare impotriva președintelui…

- "Am urmarit profund ingrijorat delirul unui dictator nebun capabil sa condamne Romania la cea mai intunecata perioada a sa. Acest individ a lansat atacuri impotriva tuturor institutiilor care nu se afla sub controlul sau politic printr-un urlet de disperare venit parca din cavernele regimului totalitar,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a iesit, miercuri, intr-o declaratie de presa, la scurt timp dupa ce Opozitia, in plenul Camerei Deputatilor, a incercat sa il dea jos de la sefia forului legislativ. Dragnea a venit cu o teorie a conspiratiei, afirmand ca „Marian Neacsu si Raluca Turcan au pus la cale acest…

- Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca parlamentarii PSD nu vor iniția niciun demers de suspendare din funcție a președintelui Klaus Iohannis."Nu e absolut niciun demers (din funcție a președintelui Klaus Iohannis - n.r.). Nu e luat in calcul un astfel de demers. PSD ...