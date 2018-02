Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, vineri, despre salariile din cadrul institutiei pe care o conduce. Aproximativ 8000 de politisti vor ramane fara unele sporuri. „Toata lumea a așteptat raportul postat pe site-ul Guvernului, eu va propun sa procedam la fel. Astazi, va fi…

- Odata ce Laura Kovesi a declarat, seara trecuta, ca pana la conferinta de presa, nu primise “niciun fel de solicitare oficiala” cu privire la cei doi ofiteri de politie judiciara despre care MAI-ul anuntase in cursul zilei de miercuri ca s-a cerut revocarea detasarii la Directie Nationala Anticoruptie,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, intervine in scandalul momentului. Scaderile salariale din domeniul public dupa revolutia fiscala au declansat un scandal imens. Sindicatele si cetatenii sunt revoltati de schimbarea legislatiei si spun ca salariile acestora au scazut.Citește și: RUSINOS!…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis miercuri un mesaj de Ziua Unirii Principatelor Romane in care a subliniat ca 24 Ianuarie reprezinta primul pas in scrierea "certificatului de nastere" al Romaniei de astazi. "In acest an, mai mult ca oricand, ziua de 24 Ianuarie are o importanta…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni seara, ca a facut ce trebuia sa faca, întrebata de presa la finalul CExN al PSD daca se simte responsabila pentru „aceasta plecare a guvernului”. „Eu am facut ce trebuia sa fac”, a declarat Carmen Dan.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni seara, ca a facut ce trebuia sa faca, intrebata de presa la finalul CExN al PSD daca se simte responsabila pentru "aceasta plecare a guvernului". "Eu am facut ce trebuia sa fac", a declarat Carmen Dan, intrebata de presa la finalul CExN…

- Ca urmare a solicitarilor primite din partea mass-media referitoare la instrumentarea unor cauze penale privind pe Riciu Valentin, agent șef in cadrul DGPMB - Brigada Rutiera și consilier al ministrului de Interne, Biroul de informare si relatii publice face o serie de precizari. In urma verificarilor…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit din nou despre decizia sa de a le cere "sa faca un pas în spate" chestorului Bogdan Despescu și șefului Serviciului Omoruri, Radu Gravris, într-o intervenție la un post TV.

- Ițele cazului in care este implicat polițistul pedofil se adancesc mai mult cu fiecare zi. Au aparut imagini cu un nou atac pentru care este suspectat Eugen Stan. Agresiunea, cercetata de Parchetul General, a avut loc in 2016, iar victima, o femeie, ar fi avut 43 de ani. Cazul polițistului, aflat de…

- Premierul și ministrul de Interne ai României au opinii diferite privind scandalul declanșat de polițistul-pedofil. Arestarea lui Eugen Stan, un polițist care a recunoscut mai multe fapte de pedofilie, „a tulburat țara”, scrie Euronews. Dupa ce a agresat…

- * Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat ca va da "lamuriri cat de curand" in legatura cu declaratia premierului Mihai Tudose la adresa ei. Tudose a afirmat miercuri ca, "daca va fi lasata", Carmen Dan isi va da demisia din functia de ministru al Afacerilor Interne. * Ancheta efectuata…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca a fost mintit in ultimul hal de Carmen Dan. „Nu mai am ce discuta cu ministrul de Interne. A spus ca e dispusa sa demisioneze, eu i-am spus ca o accept”, a spus Tudose. „Daca eram dupa ministrul de Interne ii dadeam pe toti afara din minister, […]

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a prezentat joi dimineata la Parchetul General, pentru a fi audiata in legatura cu dispozitivul de inregistrare gasit in locuinta sa. La intrarea in sediul Parchetului, Carmen Dan nu a vrut sa raspunda la intrebarile jurnalistilor. In noiembrie…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane. „Seful Politiei a fost inlocuit. Aveam o propunere. Am aflat ca acel…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea sedintei de Guvern, conform Romaniatv.net. Eu pot sa mi dau demisia daca e nevoie", ar fi spus Carmen Dan, potrivit surselor politice. Raspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe masura:…

- Pensionarii din politia judetului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului politistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestatie lamentabila” iar Marian Serbulea, fost ofiter…

- Catalin Ionița refuza numirea in fruntea Poliției Romane, potrivit unor surse. Numele chestorului Catalin Ionița a fost propus de ministrul de Interne, Carmen Dan. Carmen Dan a propus demiterea șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu , in urma scandalului iscat in cazul polițistului pedofil Eugen…

- Ca urmare a scandalului aparut din cauza lui Eugen Stan, polițistul acuzat de fapte de pedofilie, scandal care a patat grav imaginea Poliției Romane, ministrul de Interne, Carmen Dan, vrea sa-l inlocuiasca pe șeful IGPR, Bogdan Despescu.In acest context, șefa MAI are nevoie de aprobarea premierului…

- Consilierul ministrului de Interne pe domeniul sindical, Valentin Riciu, a reacționat marți, dupa ce in presa a aparut informația ca ar fi avut o relație de prietenie cu polițistul-pedofil, Eugen Stan.

- Politistul Marian Godina si fostul sef al BCCOA Alba Iulia, Traian Berbeceanu, s-au declarat solidari cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a…

- Politistul Marian Godina s-a declarat solidar cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a cerut „sa faca pasul inapoi“.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca porecla politistului pedofil era "Violatorul", dar cu toate acestea nimeni nu s-a sesizat si nu a reactionat, desi Eugen Stan este principalul suspect al unor cazuri similare petrecute anterior.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemultumita, marti, de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul agentului acuzat de pedofilie, precizand ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. ”Am cerut clarificari de la conducerea Politiei Romane. Am constatat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, dupa verificarile efectuate ca urmare a arestarii politistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitatilor Politiei se folosesc teste psihologice fara licenta si a solicitat refacerea intregii proceduri de testare.

- In aceasta dimineata, ministrul de Interne a facut declaratii in legatura cu cazul politistului pedofil. Carmen Dan a spus ca nu a vazut pe nimeni sa faca un pas in spate, facand referire la eventuale demisii.

- Reținerea principalului suspect in agresiunea din 5 ianuarie 2018 are potențialul unui scandal uriaș, cu foarte multe conotații politice. Identificarea suspectului in persoana unui polițist o pune pe Carmen Dan in situația de a reacționa violent la adresa unor subordonați sau de a-și recunoaște neputința…

- Tanara care a supravietuit tentativei de omor de la statia de metrou Costin Georgian, dupa ce s-a luptat cu agresoarea care a impins-o de mai multe ori incercand sa o arunce in fata trenului, a asteptat doua ore pentru a putea depune plangere la Politie, a marturisit tatal ei. Ministrul de Interne,…

- Carmen Dan, ministrul afacerilor interne a facut o vizita surpriza la spitalul in care este internat Dan Ciprian Sfichi, polițistul lovit cu sabia de un interlop. Alaturi de o fotografie sugestiva postata pe contul de Facebook , oficialul MAI a scris: „E mai bine! Doamne ajuta!”.

- Un tanar de 25 de ani a fost impuscat de catre un politist in timpul unui conflict izbucnit in Sangeorz-Bai, judetul Bistrita-Nasaud. Barbatul a murit la spital in noaptea de vineri spre sambata, potrivit News.ro . Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, tanarul era…

- Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Dumitru Coarna, o critica dur pe ministrul de Interne, Carmen Dan. Motivul? Dupa atacul cu sabie asupra unui ofițer SAS, ministrul de Interne ar fi readus in discuție ideea pachetului legislativ privind intarirea autoritații…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reactionat luni seara, in cazul politistului lovit la Tulcea si cere sa i se explice de ce agentul de politie a actionat singur si cine a luat aceasta decizie. Carmen Dan a scris pe Facebook, luni seara, ca a vazut imaginile in care politistul din Tulcea este agresat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a chemat miercuri politia la locuinta sa, dupa ce a descoperit un dispozitiv de inregistrare. Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, spune ca dispozitivul gasit la domiciliul demnitarului este unul „destul de comun, care nu este utilizat de serviciile de informatii…

- Biroul Executiv al PNL a luat decizia, luni, de o convoca la Parlament pe ministrul de Interne, Carmen Dan, pe tema interventiei jandarmilor la protestele de duminica din Capitala, a anuntat presedintele...

- Un scandal uriaș a izbucnit în PSD, din cauza ministrului de Interne. Mai mulți oameni din PSD îi reproșeaza ministrului Carmen Dan ca da puteri sporite angajaților Ministerului de Interne, prin noul Statut al polițiștilor. Cei din partid spun ca oamenii se plâng tot mai…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a informat, luni, ca se pregateste modificarea prevederilor ordinului privind verificarea celor care conduc masinile MAI, astfel incat sa fie inasprita testarea psihologica si a cunostintelor tehnice pentru soferii care fac acest lucru in mod curent si sa existe…

- "Eu sustin in continuare si chiar imi doresc ca si colegii mei parlamentari sa fie alaturi de noi in acest demers, trebuie sa abrogam acel text de lege care permitea iesirea din sistem la varste de 44 de ani sau la varste de pana in 49 de ani. Acest text de lege care este in corelare cu prevederile…