Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat marti, la Parlament, ca este necesara imbunatatirea legislatiei electorale, in sensul eliminarii pazei armate de la sectiile de vot.



Totodata, ministrul a spus ca softul gestionat acum de STS ar trebui trecut in atributiile unei autoritati independente, cum ar fi, de exemplu, Autoritatea Electorala Permanenta.



"Eu cred ca beneficiul acestei analize consta in demersul de imbunatatire a legislatiei electorale. Pana la urma, asta trebuie sa conteze. Si, referitor la acest aspect, eu cred ca Romania este un stat atat de democratic,…