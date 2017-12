Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a transmis duminica printr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, cu prilejul sarbatorii Craciunului, ca este vremea gandurilor pozitive."E timpul sa ne ascultam si sa ne auzim! E timpul sa incepem sa redevenim increzatori si buni! ...mult mai…

- Pitaraul este un colacut, sub forma de alfa, facut de gospodine din aluatul ramas de la paine, dar denumeste si copilul care, in ajunul Craciunului, se trezeste la sase dimineata pentru a fi primul colindator.In ajunul Craciunului toate familiile se trezesc devreme, isi curata curtile,…

- Cadrele medicale din serviciile de urgența ale spitalelor timișene vor fi ”la posturi” pe intreaga perioada a Sarbatorilor de iarna. ”La noi se lucreaza continuu, tot timpul anului, in ture de 12 ore. In zilele de sarbatoare, cand majoritatea structurilor din sanatate iși reduc motoarele, la unitațile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, i-a felicitat, joi, pe cei peste 1.500 de absolventi ai scolilor de agenti si subofiteri ale MAI. "Momentul de astazi, unic in viata dumneavoastra, este marturia faptului ca alegerea facuta in urma cu un an - aceea de a urma o cariera in Ministerul…

- In 2016, 30.497 de cupluri casatorite au ales sa divorteze, cei mai multi dintre ei dupa 10 si peste 20 de ani de casnicie, potrivit Institutului National de Statistica. Mai mult decat atat, doua treimi dintre divorturi au fost cu acordul partilor, restul fiind din cauza infidelitatii, alcoolismului…

- Ceremoniile eclesiastice in Valahia domnitorului Constantin Brancoveanu sunt descrise in amanunt de secretarul sau pentru limbile apusene, florentinul Anton Maria Del Chiaro. Acesta ne spune care erau obiceiurile valahilor in perioada Craciunului si cu ce daruri trebuiau sa-l multumeasca pe conducatorul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat ca o ancheta interna este in desfașurare in urma celor doua incidente de la metrou, dintre care unul s-a soldat cu moartea unei tinere, adaugand ca a solicitat sa ii fie prezentata situația intervenției.

- "Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, transmite felicitari politistilor din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti care au reusit, in doar cateva ore, sa identifice persoana suspecta de savarsirea faptelor teribile din statiile de metrou Costin Georgian si Dristor 1",…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca evoluția starii de sanatate a polițistului Dan Ciprian Sfichi, lovit in cap cu sabia de un interlop, este buna și ca acesta respira singur. "Am primit un mesaj de la domnul doctor Ciuhodaru, îmi transmite în mod constant…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in intervalul 11 – 24 decembrie, in fiecare regiune a țarii: BANAT Pana in data de 16 decembrie, vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit, cu medii ale temperaturilor maxime ce vor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat miercuri ca au fost transmise Ministerului Justitiei propuneri de modificare a Codului penal in ceea ce priveste infractiunile de ucidere, de ultraj si de ultraj judiciar. Citeste si: Dragnea si Tariceanu, replica DURA la solicitarea Opozitiei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a dispus verificari cu privire la modul in care structurile subordonate MAI si-au indeplinit atributiile ce le revin, conform legii, in urma conflictului dintre protestatarii din Piata Victoriei si angajatii Primariei Capitalei care au venit sa amenajeze…

- Fost director SRI: Dispozitivul din locuinta ministrului Carmen Dan se folosea pe vremea lui Ceausescu Fostul director al Serviciului Roman de Inforrmatii din perioada 1997-2000, Costin Georgescu, considera ca aparatura care ar fi fost folosita in locuinta ministrului de Interne, Carmen Dan, este una…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara, la Antena 3, ca a solicitat "categoric" abrogarea din Statutul politistului a textului ce permite pensionarea politistilor la varste mai mici de 47 de ani. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a fost joi, la DIICOT, unde le-a indicat procurorilor membrii grupului infractional care sunt "in spatele" lui Romica Parpalea. Asta, dupa ce a facut o plangere pe numele acestuia in urma unui denunț al lui Parpalea la DNA pe numele ei.Ministrul Internelor…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a declarat, luni, ca susține in continuare eliminarea prevederii din Statutul Polițistului care permite ieșirea la pensie a polițiștilor la varste de 44 și 49 de ani, precizand ca trebuie sa ramana pensionarea la varsta standard, potrivit Agerpres. „Eu susțin…

- „Mizeria umana” este titlul postarii unui politician cu experienta de peste 20 de ani care, pana nu demult, credea in idealuri, in lupta anticoruptie, in sloganuri de acest gen. A crezut si in Laura Codruta Kovesi pana si-a dat seama ca isi consolida o cariera și o imagine falsa de luptatoare pentru…

- Vremea se schimba in urmatoarele zile, urmand ca de Sarbatori sa avem parte de precipitații, ninsori și frig. In urmatoarele zile Mai multe formațiuni noroase vor aparea in zilele urmatoare. Urmeaza o perioada de ploo in regiunile sudice și de Sud Est. Ulterior, aceste ploi se vor transforma…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat, luni, fiind solicitata sa comenteze o posibila demisie a lui Liviu Dragnea in contextul demisiilor depuse de Sevil Shhaideh si Rovana Plumb dupa ce au fost puse sub urmarire penala, ca situatia presedintelui PSD este una "total deosebita". …

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a explicat prezenta in numar foarte mare a jandarmilor luni dimineata la DNA, unde a fost prezent liderul PSD Liviu Dragnea, prin faptul ca rolul jandarmilor este de a asigura ordinea publica, iar Jandarmeria si-a marit dispozitivul pentru a fi evitate eventuale…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a dat asigurari ca va sustine in continuare imbunatatirea conditiilor de munca ale jandarmilor, avand in vedere rolul important pe care Jandarmeria il are in asigurarea ordinii, linistii publice si sigurantei cetatenilor. Aceasta a participat joi la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunta ca eliminarea conditiei de inaltime va fi mentinuta si pentru viitoarele concursuri din sursa externa si pentru cele din anul 2018 la Academia de Politie si scolile de agenti si subofiteri.

- Turiștii care au decis sa petreaca sarbatoarea Craciunului și Anului Nou in Maramureș vor avea posibilitatea unei plimbari de o zi cu trenul Mocanița pe Valea Vaserului din munții Maramureșului).

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a organizat o videoconferinta cu prefectii, referitoare la stadiul pregatirilor pentru sezonul rece. Ea a solicitat tuturor prefectilor sa intocmeasca situatii despre stocurile de materiale antiderapante, precum si despre stadiul contractelor de deszapezire…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca a propus amendarea articolului din Statutul politistului, care permite pensionarea in anumite situatii chiar si la 45 de ani. ‘Ordonanta 21/2016 de modificare a Statutului politistului (…) a fost emisa de guvernul…

- MAI: Nicio lege nu interzice reangajarea dupa pensionare/USR: A explodat bomba pe care ati creat-o cu pensiile speciale Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a sustinut, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca nu exista vreo lege care sa interzica cumulul pensie salariu sau care sa interzica unui…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, de la tribuna Parlamentului, ca pana la 14 septembrie 2017 peste 7.200 de persoane din MAI s-au pensionat. De asemenea, aceasta a precizat ca in prezent MAI functioneaza cu 85% din numarul total al functiilor.

- Cateva sute de credincioși din țara și din strainatate au venit la Iași pentru a lua parte la procesiunea de scoatere a raclei Sfintei Cuvioase Parascheva, manifestare religioasa care a avut loc in cursul dimineții de marți, in jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

