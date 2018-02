Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan s-a aflat, alaturi de premierul Dancila, dar si de noul sef al Politiei Romane, chestorul principal Catalin Ionita, la sedinta la care s-a prezentat bilantul activitatii Inspectoratului General al Politiei Romane pe anul trecut. In discursul pe care l-a sustinut la acest eveniment, Carmen…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, vine cu noi precizari in scandalul salariilor politistilor. Ministrul a reamintit, la prezentarea bilantului Politiei Romane, ca cei 8000 de politisti au ramas fata sporul de 40%, intrucat nu mai exista baza legala pentru acordarea acestuia. Cu toate acestea, cateva…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reamintit, vineri dimineața, la prezentarea bilantului Politiei Romane pe anul 2017, ca cei 8000 de politisti au ramas fara sporul de 40%, intrucat nu mai exista baza legala pentru acordarea acestuia. Cu toate acestea, cateva zeci de mii de politisti vor avea, de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, vineri, la bilantul organizat de Politia Romana despre faptul ca are in vedere o reforma in cadrul institutiei, dupa scandalurile si acuzatiile care au planat asupra acesteia in ultima perioada. Citeste si: ANI da o NOUA lovitura: Alti 6 functionari…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, vineri, despre salariile din cadrul institutiei pe care o conduce. Aproximativ 8000 de politisti vor ramane fara unele sporuri. „Toata lumea a așteptat raportul postat pe site-ul Guvernului, eu va propun sa procedam la fel. Astazi, va fi…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan,vine cu noi precizari in scandalul iscat dupa ce sindicalistii au acuzat faptul ca pentru mii de politisti salariile scad, ca urmare a "revolutiei fiscale". Intrebata de jurnalisti despre acest subiect, Carmen Dan le-a atras atentia acestora ca desi pentru unii remuneratiile…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a solicitat sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, revocarea detasarii celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA - Serviciul Teritorial...

- HAI CU BANU’… S-au inflamat sefii din Ministerul de Interne, in speta ministrul Carmen Dan, dupa ce sindicatele politistilor au remarcat scaderi substantiale ale salariilor. Sefa politistilor din judetul Vaslui a spus, ieri, ca cel mai mic salariu in Politia Romana este de cel putin 3.000 de lei si…

- Carmen Dan a spus ca Politia Romana are la dispozitie maximum doua saptamani ca sa prezinte solutii pentru programul de lucru al politistilor, sustinand ca informatiile aparute in spatiul public conform carora politistii ar urma sa lucreze doar in intervalul 8.00 - 16.00 sunt false. "In Ministerul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, intervine in scandalul momentului. Scaderile salariale din domeniul public dupa revolutia fiscala au declansat un scandal imens. Sindicatele si cetatenii sunt revoltati de schimbarea legislatiei si spun ca salariile acestora au scazut.Citește și: RUSINOS!…

- Dan a fost avizata cu 20 de voturi „pentru” si noua voturi „impotriva”. „In perioada in care am fost ministru, am urmarit sa exercit cat de bine mandatul si sa gestionez cat s-a putut de bine multitudinea de competente ale Ministerului de Interne”, a declarat Carmen Dan.Ea a subliniat ca…

- Carmen Dan i-a trasat sarcini noului sef al Politiei, chestorul Catalin Ionita. Ministrul de Interne i-a cerut un raport cu toate problemele pe care Politia Romana le are in momentul de fata. Carmen Dan promite ca, la o luna dupa terminarea verificarilor, va rezolva neregulile gasite.

- „Am dovada acceptului dat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane in situatia in care premierul ar fi acceptat propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu. Acest acord a ajuns si la domnul premier. Avem documente si vorbe. Acordul a fost semnat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, urmeaza sa prezinte public, in declaratia programata joi seara, acceptul initial al lui Catalin Ionita de a prelua sefia Politiei Romane, desi ulterior a facut raport prin care refuza aceasta numire. ”Carmen Dan urmeaza sa prezinte public dosarul inaintat…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane. „Seful Politiei a fost inlocuit. Aveam o propunere. Am aflat ca acel…

- 'Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- "Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- M. Tudose: Are o saptamana domnul Despescu sa imi prezinte concluziile Premierul Mihai Tudose. Foto: gov.ro. Premierul amâna luarea unei decizii în ceea ce priveste solicitarea facuta de ministrul de interne, Carmen Dan, de a-l demite pe seful Politiei Române. Mihai Tudose…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea sedintei de Guvern, conform Romaniatv.net. Eu pot sa mi dau demisia daca e nevoie", ar fi spus Carmen Dan, potrivit surselor politice. Raspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe masura:…

- Pensionarii din politia judetului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului politistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestatie lamentabila” iar Marian Serbulea, fost ofiter…

- Relația dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan este una de tensiune maxima sau cel puțin asta arata ultimele ieșiri publice ale celor doi. In timp ce Carmen Dan a ieșit cu un mesaj foarte dur la adresa polițiștilor și a cerut demisii pe banda rulanta, Mihai Tudose i-a laudat…

- In Guvern spiritele dau in clocot, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan. Ministrul a inaintat solicitarea de destituire din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, iar premierul nu ar fi de acord cu acest lucru.Inaintea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a trimis, marți, premierului Mihai Tudose cererea de demitere din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, in urma scandalului iscat de cazul polițistului acuzat de pedofilie. „Așa cum am anunțat am cerut clarificari de la Poliția Romana. Am constatat ca…

- Scandalul politistului pedofil a declansat un scandal imens in cadrul Politiei Romane. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o iesire furibunda in care a cerut premierului Mihai Tudose demiterea lui Bogdan Despescu, actualul sef al politiei.In locul acestuia, Carmen Dan il vrea pe Alexandru…

- Carmen Dan, șefa de la Interne, a facut, in aceasta seara, la Romania Tv, noi dezvaluiri despre cazul polițistului pedofil, angajat de ani buni in ograda Poliției Rutiere. Mai mult, ministrul de Interne a vorbit, pentru prima data, despre o eventuala demisie a sa, precizand ca ” nu a venit cu mandatul…

- Potrivit unor surse guvernamentale, premierul ar urma sa aiba o intalnire cu șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, dupa ce Carmen Dan s-a declarat nemultumita de explicatiile „lacunare” pe care le-a primit in cazul politistului de la Rutiera acuzat de pedofilie. Ministrul de Interne a inaintat și…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Chestorul Catalin Ionita, seful Directiei Generale Anticoruptie, din Ministerul Afacerilor Interne, va prelua temporar sefia Politiei Romane, pentru un interimat de 6 luni. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a propus destituirea sefului Politiei...

- Șeful Serviciului Omoruri, Radu Gavriș, a explicat intr-un interviu pentru Digi 24 despre posibilele efecte ale modificarilor Codurilor penale și a atras atenția ca aceste modificari ar duce la desființarea multor dosare penale in care sunt investigate fapte cu violența, iar criminalii, violatorii vor…

- Carmen Dan s-a declarat total nemultumita de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul agentului de la Rutiera acuzat de pedofilie și a anunțat ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. „Am cerut clarificari de la conducerea Politiei Romane. Am constatat ca a facut…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemultumita, marti, de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul agentului acuzat de pedofilie, precizand ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. ”Am cerut clarificari de la conducerea Politiei Romane. Am constatat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis un mesaj ferm intr o conferinta de presa, prin care si a exprimat nemultumirea cu privire la explicatiile pe care le a primit din partea Politiei Romane in cazul politistului acuzat de pedofilie. Aceasta a mai mentionat ca are asteptari foarte mari de la…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat marti ca i-a cerut premierului imputernicirea pe o perioada de sase luni in functia de sef al Politiei Romane a chestorului principal Catalin Ionita, in conditiile in care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, referindu-se la cazul polițistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitaților Poliției se folosesc teste psihologice fara licența, solicitand refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat astazi (marți, n.r.) cu șeful centrului de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, dupa verificarile efectuate ca urmare a arestarii politistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitatilor Politiei se folosesc teste psihologice fara licenta si a solicitat refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat…

- Dupa scandalul din interiorul PSD, acum bubuie un nou scandal, de data aceasta in interiorul Guvernului. Surse politice ne-au precizat ca premierul Mihai Tudose nu-l considera vinovat pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan i-a cerut sa demisioneze.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu.”Am cerut cateva clarificari de la conducerea Poliției Romane. Am constatat ca Poliția Romana a facut o informare foarte rapida rin cadrul IGPR. Niciun…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- 'Ziua de astazi mi-am dorit a fi dedicata unor intalniri cu o parte din oamenii care zilnic sunt in strada avand ca singur scop siguranta si protectia cetatenilor. I-am vizitat pe colegii de la Brigada Rutiera Bucuresti si din cadrul Sectiei 7, precum si pe cei de la Detasamentul de Pompieri 'Mihai…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, in urma unui nou atac asupra unor polițiști, ca "este mai important ca niciodata sa intelegem ca acum este momentul ca legislatia sa fie...

- Un tanar de 25 de ani a fost impuscat de catre un politist in timpul unui conflict izbucnit in Sangeorz-Bai, judetul Bistrita-Nasaud. Barbatul a murit la spital in noaptea de vineri spre sambata, potrivit News.ro . Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, tanarul era…

- Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Dumitru Coarna, o critica dur pe ministrul de Interne, Carmen Dan. Motivul? Dupa atacul cu sabie asupra unui ofițer SAS, ministrul de Interne ar fi readus in discuție ideea pachetului legislativ privind intarirea autoritații…

- ”Iei un om de la o scoala din Videle si il pui ministru... Ministrul de Interne in orice tara din Europa are o locuinta pazita chiar de politistii care ii sunt subordonati. Povestea ca te duci in oras, ca ti-a spus Dragnea sa nu iei politisti cu tine ca te spioneaza e... eu in ultimii sapte ani nu…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a informat, luni, ca se pregateste modificarea prevederilor ordinului privind verificarea celor care conduc masinile MAI, astfel incat sa fie inasprita testarea psihologica si a cunostintelor tehnice pentru soferii care fac acest lucru in mod curent si sa existe…

- Textul de lege privind pensionarea politistilor la 44 sau pana in 49 de ani ar putea fi abrogat Ministrul de Interne, Carmen Dan, a precizat, luni, ca sustine abrogarea textului de lege privind pensionarea politistilor la 44 de ani sau pana in 49 de ani, mentionand ca isi doreste ca si parlamentarii…