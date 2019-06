Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan a declarat, in privința polițistului de la Timișoara mort in misiune, ca dotarea Ministerului este subiectul care poate fi in continuare dezbatut, insa nu considera ca trebuie sa demisioneze deoarece, in mandatul sau, a adoptat cele mai multe mijloace de protecție pentru polițiști. „Dincolo…

- Carmen Dan a declarat, in privința polițistului de la Timișoara mort in misiune, ca dotarea Ministerului este subiectul care poate fi in continuare dezbatut, insa nu considera ca trebuie sa demisioneze deoarece, in mandatul sau, a adoptat cele mai multe mijloace de protecție pentru polițiști.Citește…

- Chestorul Ioan Buda, șeful IGPR, a declarat, astazi, la București ca nu va face declarații despre modul in care s-a derulat operațiunea in care a fost impușcat, la Izvin, polițistul Cristian Amariei de catre Marcel Lepa, pana nu va fi finalizata ancheta. Oficialul a susținut ca o echipa de la București…

- Marcel Lepa, barbatul care a ucis un polițist, prins de polițiști in dimineața zilei de marți, a fost externat, astazi, din Spitalul Municipal Timișoara. Suspectul a fost operat, iar medicii au scos doua gloanțe din corpul individului, gloanțe care l-au lovit duminica, in timp ce era urmarit de oamenii…

- Șeful Poliției Romane, Ioan Buda, a declarat ca a dispus o ancheta la Inspectoratul de Poliție Timiș deoarece, potrivit acestuia, misiunea polițiștilor pentru a-l prinde pe suspectul care a impușcat mortal un agent a fost defectuoasa. „Daca am spus ca acțiunea polițiștilor Timiș a fost deficitara și…

- Politistul Sorin Vezeteu a fost ucis in 2017, in Suceava. In ziua inmormanarii, seful lui Sorin Vezeteu a implorat-o pe Carmen Dan, prezenta la ceremonie, sa coboare in strada si sa stea de vorba cu politistii din teren ca sa vada ca sunt neatrenati. „Va implor, coborati in strada. Doamna ministru,…

- Cei patru șoferi Uber au fost depistați miercuri, in trafic, in Timișoara și au fost amendați pentru ca nu respectau prevederile legale, spun polițiștii. Au fost amendați cu cate 500 de lei fiecare, ramanand fara taloane și placuțe de inmatriculare. Inca de la inceputul saptamanii, polițiștii…

- Un tanar, de 25 de ani, din comuna gorjeana Tantareni, este acuzat de oamenii legii ca si-ar fi agresat mama, de 48 de ani. Polițiști din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunești au fost sesizati prin apelul 112, de ...