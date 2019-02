CARMEN DAN, discurs schimbat față de momentul 10 august "Momentul 10 august este un moment de referinta, dar as vrea sa acordam prioritate institutiilor competente care trebuie sa finalizeze anchetele penale care sunt in desfasurare. As vrea sa privim acest moment ca unul de unde ne putem trage invataminte, un moment din care putem invata lectii. Si lectiile sa stiti ca trebuie extrase si in ceea ce priveste Jandarmeria Romana, dar si in ceea ce priveste liderii organizatiilor civice sau protestatarii pasnici. Si, daca ma refer la Jandarmerie, le-am spus si astazi ca imi doresc ca momentul 10 august sa nu se repete", a spus Carmen Dan, la finalul ceremoniei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Momentul 10 august a fost un moment de cumpana pentru Jandarmeria Romana. Dar a fost si un moment in care noi a trebuit sa ne readaptam si trebuie sa gandim pentru a ne adapta cu privire la resurse, la disponibilitate, la dispozitive, in vederea aplicarii legii, in litera si in spiritul ei", a declarat…

- „Carmen Dan a raspuns. Ne-a spus ca Jandarmeria va creste cu 6300 de oameni in 2019, vorbim de un buget al MAI total cu 22% mai mare. Este o crestere foarte mare la cheltuielile de personal. Mai este insa un articol oficial referitor la munitia de razboi, care creste cu 520%. De ce e nevoie de aceasta…

- Carmen Dan a declarat, marti, la Antena 3, ca viceprimarul Aurelian Badulescu a reusit sa starneasca interes legat de audierea sa si ca incurajeaza pe oricine ajunge in fata procurorilor sa spuna adevarul. "E greu sa comentez ce spune domnul Badulescu, care, asa cum ati achiesat si dumneavoastra,…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a inceput o ancheta cu privire la violentele Jandarmeriei din 10 august si cere explicatii Guvernului Romaniei pentru folosirea fortei impotriva demonstrantilor pasnici, anunta comunitatea Declic.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, susține ca demersul…

- Ministrul de Interne Camren Dan l-a critiat dur pe presedintele Klaus Iohannis, dupa ce seful statului a trimis la CCR legea care le da mai multe puteri politistilor. „Ati terminat cu Jandarmeria Romana si acum va ocupati de Politie? Politistii romani inseamna doar deschizatorii de drumuri intr-o deplasare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, il critica, marți, extrem de dur pe președintele Klaus Iohannis, dupa ce acesta a sesizat luni CCR asupra Legii privind autoritatea polițistului, intrebandu-se retoric daca șeful statului a terminat cu Jandarmeria și acum "se ocupa" de Poliție."Atat ...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a criticat pe presedintele Klaus Iohannis pentru ca pâna acum nu a acceptat revocarea a doi ministri ai PSD si numirea altor doi. În schimb, Dan a punctat ca nu se va ajunge la suspendarea sefului statului.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a criticat pe presedintele Klaus Iohannis pentru ca pana acum nu a acceptat revocarea a doi ministri ai PSD si numirea altor doi. In schimb, Dan a punctat ca nu se va ajunge la suspendarea sefului statului.