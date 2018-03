Carmen Dan despre solicitarea trimisa DNA privind incetarea detasarii a doi politisti de la DNA Ploiesti: Nu am primit niciun raspuns

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de polițiști au pichetat, timp de cateva ore, sediul MAI, in semn de protest fața de lipsa condițiilor decente in care iși desfașoara activitatea. La protest au participat membrii mai multor sindicate din poliție, dar și ai cadrelor militare disponibilizate.

- Intrebata fiind daca a primit un raspuns de la sefa DNA cu privire la solicitarea vizandu-i pe cei doi ofiteri de politie judiciara carora sefa MAI le ceruse revocarea detasarii, social-democrata aflata in fruntea Ministerului de Interne a dat un raspuns negativ, anuntand, totodata, ca deja au fost…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca nu a primit inca un raspuns la cererea adresata sefei DNA de a inceta detasarea a doi politisti judiciari la DNA Ploiesti. Ministrul a precizat ca a trimis si o a doua solicitare, identica, scrie stiripesurse.ro. „Noi am revenit cu o alta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi ca nu a primit inca un raspuns la cererea adresata sefei DNA de a inceta detasarea a doi politisti judiciari la DNA Ploiesti. Ministrul anunta ca a trimis si o a doua solicitare, identica. "Moi am revenit cu o alta adresa catre DNA si am solicitat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca inca nu a primit un raspuns la cererea adresata procurorului sef al DNA, laura Codruta Kovesi, privind incetarea detasarii a doi politisti judiciari de la DNA Ploiesti, astfel ca a trimis DNA o noua solicitare, transmite News.ro . Intrebata…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi ca nu a primit inca un raspuns la cererea adresata sefei DNA de a inceta detasarea a doi politisti judiciari la DNA Ploiesti. Ministrul anunta ca a trimis si o a doua solicitare, identica."Moi am revenit cu o alta adresa catre DNA si…

- Ministerul Afacerilor Interne considera necesara introducerea posibilitatii platii orelor suplimentare pentru angajatii care desfasoara activitati deosebite cu caracter operativ sau neprevazut, a declarat luni ministrul Carmen Dan. Ministrul a precizat, intr-o conferinta de presa, ca,…

- Premierul Viorica Dancila a raspuns, vineri, intrebarilor jurnaliștilor privind procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, declanșata aseara de ministrul Justiției, Tudorel Toader. Dancila a spus ca nu a discutat cu Tudorel Toader acest raport. „Nici nu am intenția sa discut. Am spus de…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a anunțat ca inca nu a primit raportul facut de ministrul Justiției, Tudorel Toader, privind activitate DNA și revocarea procurorului șef, Laura Codruța Kovesi. De asemenea, reprezentanții CSM au mai spus ca data ședinței in care va fi emis avizuș privind revocarea…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Justitia trebuie sa fie independenta si trebuie lasata sa-si faca datoria, a declarat miercuri premierul Viorica Dancila, la Bruxelles. Intrebata daca s-ar putea ajunge la schimbarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, premierul a spus:…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat luni ca nici el, nici PSD nu au cerut revocarea procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, dar atunci cand au aparut inregistrarile vizand DNA, trebuiau luate niste masuri, inclusiv ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuia sa ceara…

- Politia Romana o contrazice pe Carmen Dan. Ministrul de Interne a declarat ca nu exista sectii de politie care sa se inchida la ora 16.00, comunicatul Politiei confirma ca exista probleme in asigurarea permanentei si anunta ca este in cautarea unor solutii. Digi24 a prezentat in urma cu doua zile un…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri ca inca asteapta un raspuns de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) referitor la solicitarea facuta de ea in data de 13 februarie cu privire la incetarea detasarii celor doi politisti care apar in inregistrarile ce privesc activitatea DNA…

- „Am vorbit despre o masura justa pe care eu, ministrul de Interne, eu, ca ministru, reprezentand pana la urma angajatorul direct, am considerat ca este cazul sa o iau. Ce pot sa spun cu siguranta, fara nicio intentie de a analiza sau de a comenta ce spune procurorul-sef al DNA este ca acea adresa a…

- Directia Nationala Anticoruptie a primit, joi, o solicitare din partea ministrului de Interne, Carmen Dan, prin care se cere initierea demersurilor pentru revocarea din functie a celor doi politisti detasati la DNA Ploiesti.

- DNA a primit cererea ministrului Afacerilor Interne de revocare a celor doi ofiteri de politie judiciara de la DNA Ploiesti, Laura Codruta Kovesi urmand sa analizeze si sa transmita un raspuns catre ministrul Carmen Dan.

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) confirma ca a primit solicitarea ministrului de Interne, Carmen Dan, de revocare a detasarii pentru doi politisti judiciari de la DNA Ploiesti. Reamintim ca șefa de la Interne a intervenit in scandalul momentului. Mai exact, Carmen Dan a cerut inca de marți revocarea…

- Directia Nationala Anticoruptie a primit, joi, o solicitare din partea ministrului de Interne, Carmen Dan, prin care se cere initierea demersurilor pentru revocarea din functie a celor doi politisti detasati la DNA Ploiesti. "In cursul zilei de 15 februarie s-a primit o solicitare din partea ministrului…

- Directia Nationala Anticoruptie confirma ca a primit solicitarea ministrului de Interne, Carmen Dan, de revocare a detasarii pentru doi politisti judiciari de la DNA Ploiesti.Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO, DNA informeaza ca solicitarea este in analiza, iar solutia va fi comunicata…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, sustine ca a trimis cererea de revocare a celor doi ofiteri de politie judiciara de la DNA Ploiesti cu Posta Militara, inca de marti. Precizarea, dupa ce procurorul sef al DNA a sustinut ca nu a primit inca solicitarea.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi ca a trimis la Directia Nationala Anticoruptie prin Posta Militara cererea de initiere a demersurilor pentru revocarea din functie a celor doi politisti detasati la DNA Ploiesti. "Am vorbit despre o masura justa pe care eu, ca ministru, reprezentand…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca a trimis solicitarea de revocare a celor doi politisti detasati, ca urmare a inregistrarilor aparute in presa. „Acea adresa a fost scrisa, datata cu data de 13 februarie si a fost expediata cu Posta Militara. Ca nu a primit-o doamna…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan,vine cu noi precizari in scandalul iscat dupa ce sindicalistii au acuzat faptul ca pentru mii de politisti salariile scad, ca urmare a "revolutiei fiscale". Intrebata de jurnalisti despre acest subiect, Carmen Dan le-a atras atentia acestora ca desi pentru unii remuneratiile…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, ofera un raspuns dupa ce sefa DNA a afirmat ca nu a primit nicio solicitare oficiala de revocare a detasarii politistilor judiciari mentionati in inregistrarile de la DNA Ploiesti."Am vorbit despre o masura justa pe care MAI, eu ca ministru reprezentand angajatorul…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a declarat, miercuri seara, ca la momentul la care fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti si-a inceput activitatea in DNA avea o vechime de peste 20 de ani in magistratura, nu era nicio cercetare disciplinara in curs si nu a primit nicio sesizare…

- „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il astept pe domnul ministru Toader si maine vom avea o discutie", a precizat premierul Viorica Dancila miercuri seara, potrivit Medidafax. Dancila a precizat ca se va intalni cu Toader inainte de sedinta de Guvern, care este anuntata pentru…

- Laura Codruta Kovesi a spus, intrebata de un jurnalist daca a primit o solicitare oficiala de la ministrul de Interne privind revocarea a doi politisti de la DNA Ploiesti, ca ii va raspunde institutional lui Carmen Dan. Sefa DNA a spus, intr-o conferinta de presa , ca nu a primit nicio solicitare din…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca nu a primit nicio solicitare oficiala de la ministrul de Interne privind revocarea a doi politisti de la Serviciul Teritorial Ploiesti al DNA, ca urmare a inregistrarilor aparute in presa. "Nu am…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca i-a solicitat procurorului sef DNA sa analizeze initierea demersurilor pentru revocarea din functie a doi polițiști detașați la DNA Ploiești, cei doi aparand in inregistrarile prezentate in spațiul public de Vlad Cosma. Insa, Laura Codruța Kovesi…

- Laura Codruța Kovesi a vorbit despre celebrul procuror Mircea Negulescu, fost la DNA Ploiești, și care a facut obiectul mai multor innregistrari audio și video in ultimul an. Kovesi spune ca nimeni nu i s-a plans de procurorul proreclit ”Portocala”.”Cand a inceput sa lucreze la DNA, aveam…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a solicitat sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, revocarea detasarii celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA – Serviciul Teritorial Ploiesti, a anuntat, miercuri, MAI. Potrivit unui comunicat al MAI, este vorba ...

- Avand in vedere aspectele aparute in spatiul public, ministrul afacerilor interne a solicitat procurorului sef DNA revocarea detasarii din functie a celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA ndash; Serviciul Teritorial Prahova. Potrivit MAI, este vorba de comisarul…

- "Avand in vedere aspectele aparute in spatiul public, ministrul afacerilor interne a solicitat procurorului sef DNA revocarea detasarii din functie a celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA – Serviciul Teritorial Prahova. Este vorba de comisarul sef de politie…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a solicitat sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, revocarea detasarii celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA - Serviciul Teritorial...

- Solicitarea sefei de la Ministerul de Interne vine pe fondul difuzarii inregistrarilor date publicitatii de catre fostul deputat Vlad Cosma. Si, chiar daca despre ea s-a aflat miercuri, a fost formulata inca din cursul zilei de marti si ii vizeaza pe comisarii sefi de politie Florea Gabriela si Mihai…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a solicitat sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, revocarea detasarii celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA - Serviciul Teritorial Prahova, a anuntat, miercuri, Biroul de presa al MAI. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea,…

- Ministerul Afacerilor Interne a solicitat procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, revocarea detasarii din functie a celor doi politisti care apar in inregistrarile facute publice de fostul deputat Vlad Cosma. Este vorba despre comisarul sef de politie Iordache Mihai si comisarul sef de politie Florea…

- PSD pregateste o lovitura de stat impotriva ordinii de drept, vrand sa comaseze DNA cu DIICOT prin ordonanta de urgenta, declara la RFI europarlamentarul Monica Macovei, transmite News.ro . Monica Macovei crede ca „de duminica incoace asistam la o inscenare facuta tocmai ca sa se ajunga la aceasta decizie,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a aprobat miercuri printr-un ordin mai multe modificari ale unor sporuri penru politisti, iar de la 1 martie, peste 3.000 de politisti vor primi in premiera un spor de risc, alti 25.000 de politisti vor primi acest spor majorat de la 5% la 10%. In schimb, 8.000 de…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a vorbit despre demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Ministrul a precizat ca a avut o comunicare foarte buna cu Tudose. „Chiar a fost un premier implicat. Nu mi s-a întâmplat ca și în cazul domnului Grindeanu, când…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni seara, ca a facut ce trebuia sa faca, întrebata de presa la finalul CExN al PSD daca se simte responsabila pentru „aceasta plecare a guvernului”. „Eu am facut ce trebuia sa fac”, a declarat Carmen Dan.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni seara, ca a facut ce trebuia sa faca, intrebata de presa la finalul CExN al PSD daca se simte responsabila pentru „aceasta plecare a guvernului”.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni seara, ca a facut ce trebuia sa faca, intrebata de presa la finalul CExN al PSD daca se simte responsabila pentru "aceasta plecare a guvernului". "Eu am facut ce trebuia sa fac", a declarat Carmen Dan, intrebata de presa la finalul CExN…

- Carmen Dan e omul de la care a plecat criza din Guvernul Mihai Tudose! Ea i-a cerut premierului demiterea șefilor din Poliția Romana, dar s-a izbit de refuzul acestuia. S-a ajuns la caderea executivului, iar ministrul de Interne a declarat, dupa ședința CEX a PSD, ca a facut ce trebuia sa faca.”Eu…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns luni la sediul PSD din Kiseleff, unde are loc sedinta Comitetului Executiv, informeaza realitatea.net. Intrebata despre conflictele din cadrul Guvernului, dar si despre sansa unei impacari cu Mihai Tudose, Carmen Dan le-a dat ...

- Guvernul este unul politic, iar partidul decide, a declarat luni ministrul Administratiei si Internelor, Carmen Dan. "Asa cum am spus si ultima data, cand am discutat despre aceasta, guvernul...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns in urma cu doar cateva minute la sediul PSD din Kiseleff, unde are loc sedinta Comitetului Executiv. Intrebata despre conflictele din cadrul Guvernului, dar si despre sansa unei impacari cu Mihai Tudose, Carmen Dan le-a dat jurnalistilor un raspuns scurt:…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a raspuns ferm premierului Mihai Tudose care o acuzase de minciuna in privința numirii chestorului Catalin Ionița la șefia Poliției Romane. Premierul ii...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost chemata in acesta dimineața la Parchetul General pentru a fi audiata in dosarul in care a facut plangere susținand ca a gasit in casa in care locuia un microfon.