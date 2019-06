Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a facut, luni seara, intr-o conferința de presa, o serie de noi precizari privind modul in care au fost organizate in Romania alegerile europarlamentare și referendumul inițiat de Klaus Iohannis. Ministrul a anunțat ca informarea integrala privind modul in care…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan explica intr-o postare pe rețelele de socializare, inainte de ultima ședința a Consiliului JAI, care sunt impedimentele tehnice pentru care nu poate supune la vot intrarea Romaniei in spațiul Schengen in prezent. ”Un vot pentru extinderea spațiului Schengen prin aderarea…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a lansat, joi, printr-o postare pe contul sau de Facebook, un apel la comuniune și ințelegere, avand in vedere faptul ca și la Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului – acolo unde au existat recent violențe cu tenta extremista – vor avea loc ceremonii,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat luni, referitor la cazul politistului din Timis impuscat mortal, ca aspecte care tin de aceasta misiune sunt si vor fi verificate prin Inspectoratul General al Poliției Romane, iar in cazul in care aceasta nu a fost bine organizata sau nu a corespuns…

- UDMR anunta suspendarea protocolului de colaborare cu coalitia PSD-ALDE pana la solutionarea situatiei cimitirului din Valea Uzului. UDMR nu va sustine, incepand de joi, nicio initiativa sau masura a Guvernului, iar pana la solutionarea situatiei cimitirului din Valea Uzului, protocolul de colaborare…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a participat la slujba de inviere oficiata la biserica pompierilor cu hramul „Sf Mare Mucenic Gheorghe și Ierarh Iosif cel Nou de la Partos”, situata in Calea 13 Septembrie, din Capitala. The post Carmen Dan, de Inviere, printre pompieri. FOTOGALERIE appeared…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a convins pe primarul PMP al orașului Ulmeni, județul Maramureș, Lucian Morar, sa renunțe la protestul la care acesta a recurs, timp de cateva zile, in fața ministerelor sanatații și al afacerilor interne. Primarul și-a exprimat nemulțumirea pentru faptul…