Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan a vorbit in exclusivitate, duminica seara, in emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, despre condamnarea fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Ministrul afacerilor interne a aratat ca a fost un șoc pentru toata lumea și nimeni nu se aștepta la aceasta decizie. ”Eu…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, luni seara, intr-o conferința de presa, ca, dupa moartea polițistului din Timiș, dotarea Ministerului Afacerilor Interne este subiectul care poate fi in continuare dezbatut. “Dar oare trebuie sa-mi dau demisia pentru ca am adus cel mai mare buget…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a facut, luni seara, intr-o conferința de presa, o serie de noi precizari privind modul in care au fost organizate in Romania alegerile europarlamentare și referendumul inițiat de Klaus Iohannis. Ministrul a anunțat ca informarea integrala privind modul in care…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat luni, referitor la cazul politistului din Timis impuscat mortal, ca aspecte care tin de aceasta misiune sunt si vor fi verificate prin Inspectoratul General al Poliției Romane, iar in cazul in care aceasta nu a fost bine organizata sau nu a corespuns…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a precizat, joi seara, ca nu are un razboi personal cu nimeni, cu atat mai puțin cu o instituție aflata in subordinea ministerului pe care il conduce. “Nu am un razboi personal cu absolut nicio persoana, nici nu mai vorbesc ca nu am un razboi personal cu nicio…

- Ministrul de interne Carmen Dan transmite, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care se arata revoltata de gestul unui judecator care a umilit, in sala de judecata, o femeie, victima a violenței domestice, doar pentru a indraznit sa zambeasca. Vreau sa trag astazi un semnal de alarma pentru toți cei…

- UPDATE Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca, pana la sfarșitul programului (adica, pana joi dupa-amiaza – n.r.) va anunța public daca va demisiona sau va aștepta ca președintele Klaus Iohannis sa decida in privința cererii de revocare a sa. Toader a precizat, insa, ca nu va parasi…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca ii cere „sa aprecieze” cu privire la demisie, ministrul subliniind ca Guvernul apartine premierului si ca vointa acestuia este decisiva si o va respecta. „Ii voi da un telefon (premierului, n.r.) in prealabil…