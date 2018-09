Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a catalogat punerea sub acuzare a șefilor Jandarmeriei de catre Parchet drept o acțiune de intimidare, sugerandu-i procurorului general sa citeasca legea care precizeaza ca procurorii au acces neingradit la documente clasificate secret de stat sau de serviciu."Nu ...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a catalogat punerea sub acuzare a sefilor Jandarmeriei de catre Parchet drept o actiune de intimidare, sugerandu-i procurorului general sa citeasca legea care precizeaza ca procurorii au acces neingradit la documente clasificate secret de stat sau de serviciu.

- Monica Macovei, fost ministru al Justiției și europarlamentar, susține ca, dupa punerea sub acuzare a șefilor Jandarmeriei in dosarul protestului din 10 august, justiția trebuie sa ajunga și la cei care au decis politic violențele."Procurorii anunța astazi: - ordinul de interventie…

- Uniunea Salvati Romania cere demisia de urgenta a tuturor sefilor Jandarmeriei care au fost pusi sub invinuire de Parchetul General pentru interventia de la mitingul din 10 august, apreciind drept „revoltator ca cei trei sefi sa ramana in functie dupa ce Parchetul a constatat ca au evacuat Piata Victoriei…

- USR cere demisiile de urgența ale tuturor șefilor Jandarmeriei, care au fost puși vineri sub invinuire de PG pentru modul in care au acționat la protestele din 10 august, precum și ministrului Carmen Dan, care i-a rasplatit pe aceștia cu funcții pentru ca au raspuns la "ordinele politice", transmite…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, cere demisia imediata a șefilor Jandarmeriei puși azi sub acuzare de Parchetul General, dar și a ministrului Carmen Dan. Raețchi a trecut in revista numeroasele episoade in care presiunile politice exercitate de Liviu Dragnea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, in cadrul audierii din Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților, ca ancheta interna declanșata la nivelul Jandarmeriei in urma protestului din 10 august a fost suspendata odata cu deschiderea dosarului la Parchetul General,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, in cadrul audierii din Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputatilor, ca ancheta interna declansata la nivelul Jandarmeriei in urma protestului din 10 august a fost suspendata odata cu deschiderea dosarului la Parchetul General.