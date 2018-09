Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Aurelian Badulescu a fost audiat vineri in legatura cu evenimentele violente din Piața Victoriei. Ministrul de Interne Carmen Dan a spus ca Badulescu s-a aflat in seara de 10 august in centrul de comanda al Jandarmeriei, dar viceprimarul o contrazice. Aurelian Badulescu recunoaște ca s-a…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, despre care ministrul de Interne Carmen Dan spunea ca s-a aflat in centrul de comanda din Piata Victoriei la manifestatia din 10 august, este audiat la aceasta ora la Parchetul General. In ultimele doua zile, la Parchet au fost audiati in dosarul violentelor…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a declarat duminica, la prezentarea raportului intocmit in urma violentelor din Piata Victoriei de pe 10 august, ca este dispusa sa prezinte documentul si la Comisia de aparare din Parlament, dar si in cadrul CSAT, dar ca nua fost solicitata. "Nu am nicio…

- Intrebat, marti, daca poate confirma declaratiile publice facute de ministrul de Interne Carmen Dan si de purtatorii de cuvant ai Jandarmeriei potrivit carora un procuror militar a gestionat situatia juridica a evenimentelor din Piata Victoriei, prim procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a…

- Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat marti, referindu-se la interventia jandarmilor din Piata Victoriei, de vineri seara, ca nu are ce sa-si reproseze si ca Jandarmeria si-a coordonat toata interventia sub supravegherea unui procuror militar care a fost in piata, transmite News.ro . „Nu am ce…

- Interventia in forta a Jandarmeriei la protestele din Piata Victoriei a fost justificata de provocarile huliganilor, iar reactia presedintelui Klaus Iohannis, care a vorbit despre interventia brutala a jandarmilor, a fost prematura, a declarat ministrul de Interne Carmen Dan. Ea a spus ca nu seful statului…

- „PSD solicita presedintelui Klaus Iohannis sa isi ceara scuze imediat pentru afirmatiile sale iresponsabile impotriva Jandarmeriei, care a actionat legitim si legal pentru a-i impiedica pe protestatari sa patrunda in Palatul Victoria. Este inacceptabil ca presedintele Romaniei sa faca o astfel de…